Al Montoya et Dustin Tokarski au ballottage

Les Oilers d’Edmonton ont placé le nom du gardien Al Montoya au ballottage, vendredi, dans le but de le céder à leur club-école situé à Bakersfield.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal luttait avec Mikko Koskinen pour le poste d’adjoint à Cam Talbot. Cependant, le vétéran de 33 ans se retrouvera dans la Ligue américaine de de hockey, où il n’a pas évolué depuis 2010-2011.

Acquis du Tricolore le 4 janvier dernier, Montoya a présenté une fiche de 4-3-2, une moyenne de buts alloués de 3,21 et un taux d’efficacité de ,893 la saison passée avec le Canadien et les Oilers. Il écoulera la dernière année d’un pacte de deux ans et de 2,125 millions $.

Dustin Tokarski et Marek Mazanec au ballottage

Les Rangers de New York ont soumis au ballottage les noms de cinq joueurs, dont les gardiens Dustin Tokarski et Marek Mazanec.

Si aucune formation de la Ligue nationale de hockey ne les réclame d’ici samedi midi, ils seront cédés au Wolf Pack de Hartford, dans la Ligue américaine.

Embauché par les Blueshirts le 20 août, Tokarski a maintenu un dossier de 20-8-2, une moyenne de buts alloués de 2,65 et un taux d’efficacité de ,915 avec les Phantoms de Lehigh Valley, filiale des Flyers de Philadelphie, la saison dernière.

Quant à Mazanec, il n’a pas joué dans le circuit Bettman depuis 2016-2017 avec les Predators de Nashville. L’an passé, il a présenté une fiche de 11-6-1, une moyenne de 2,97 et un taux de ,905 avec le club-école des Rangers, en plus de prendre part à 23 joutes avec le Slovan de Bratislava, dans la Ligue continentale.

New York misera sur Henrik Lundqvist et Alexandar Georgiev pour défendre son filet en début de campagne.