Willians Astudillo et Tyler Austin s’occupent des Tigers

Grâce à une production totale de sept points, Willians Astudillo et Tyler Austin ont mené les Twins du Minnesota vers une victoire de 9-3 face aux Tigers de Detroit, jeudi soir, à Minneapolis.

Astudillo a produit deux points à l’aide d’un simple et deux autres avec un double. De son côté, Austin a réussi deux doubles productifs.

Les Tigers avaient pris les devants 3-0 en début de rencontre grâce aux frappes de Nicholas Castellanos, de Jeimer Candelario et de Christin Stewart.

Les Twins ont répliqué avec cinq points en troisième manche. Ils en ont rajouté quatre en cinquième.

Stephen Gonsalves (2-2) a obtenu le gain. En trois manches et un tiers, le releveur des Twins a alloué deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en plus de retirer deux frappeurs au bâton.

La défaite est allée à la fiche de Francisco Liriano (5-12), qui a alloué quatre points en deux manches et deux tiers.