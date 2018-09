Une 350e victoire pour Patrick Roy

Malgré une domination quasi totale de la part des Remparts face aux Tigres de Victoriaville, il a fallu attendre la séance de tirs de barrage avant que les hommes de Patrick Roy finissent par s’imposer au compte de 2-1, jeudi soir, au Centre Vidéotron.

L’attaquant Andrew Coxhead a été l’unique buteur de la cinquième ronde de l’exercice alors que Dereck Baribeau a stoppé Egor Serdyuk. Ironiquement, ce même Coxhead avait failli causer la perte des siens en étant responsable d’un tir de pénalité à la faveur des Tigres à la dernière seconde de la prolongation avant que Baribeau sauve son coéquipier. Les Tigres avaient créé l’égalité avec cinq minutes à écouler à la troisième.

«Le gardien était un peu sorti de son but alors j’ai voulu feinter et ça a fonctionné», a raconté Coxhead.

N’eut été toutefois du manque d’opportunisme des Remparts, qui n’ont inscrit qu’un but en 31 tirs en temps réglementaire, la rencontre se serait terminée bien avant la tenue de la quatrième période. Pierrick Dubé avait donné les devants en fin de première période en décoinçant le pointage en avantage numérique.

«Je pense qu’on a bien sorti [...] Avec 15 lancers en première période, il fallait marquer plus qu’une fois. C’est là que le match s’est joué, selon moi. On n’a pas été opportunistes autour du filet et on a peut-être manqué un peu d’exécution. Mais on apprend tous à se connaître et les gars travaillent. C’est ce qu’on veut», a analysé l’entraîneur-chef des Remparts pour qui il s’agissait d’une 350e victoire à la barre de l’équipe (2005 à 2013 et 2018).

Kurashev volé

Le Suisse Philipp Kurashev a d’ailleurs été frustré en prolongation par le gardien des Tigres, Tristan Côté-Cazenave, qui a étiré la jambière à la suite du tir sur réception de l’attaquant de 19 ans. «Un moment donné, ça va rentrer», a lancé Roy, faisant aussi allusion à d’autres séquences où son talentueux joueur n’a pas été en mesure de faire secouer les cordages.

N’empêche que le Diable en chef reconnaissait après la rencontre que ses joueurs devront se faire plus menaçants avec la rondelle. Les Remparts ont marqué sept buts à leurs trois premières rencontres.

«Il faut qu’on tire avec plus de confiance. C’est ce petit côté qu’il va falloir améliorer, mais j’aime l’intensité et il y a eu des séquences où on a dominé», a insisté le pilote québécois.

Les Tigres ont mis quelques minutes à chasser la nervosité à leur première visite de la campagne au Centre Vidéotron. La veille, l’entraîneur Louis Robitaille redoutait que le gros amphithéâtre impressionne quelques-uns de ses jeunes poulains.

«On les sentait nerveux, et même si tu essaies de leur dire, ce n’est jamais facile. Il fallait qu’ils vivent cette première fois au Centre Vidéotron. Notre indiscipline en première nous a coûté du momentum, mais plus le match avançant, plus on avait des jambes. C’est un gros point sur la route», a réagi le mentor des Tigres.