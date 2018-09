Un nouvel intérêt pour le hockey féminin

Toutes ces années d’efforts pour vendre le hockey féminin semblent tranquillement porter fruit.

Le déménagement des Canadiennes de Montréal à la Place Bell et une nouvelle promotion de Tim Hortons mettant en vedette Marie-Philip Poulin laissent croire que les choses vont dans la bonne direction pour les hockeyeuses du pays.

«Tim Hortons vient de joindre les Canadiennes en tant que commanditaire. C’est super excitant», a lancé Poulin, dont le visage apparaît sur les gobelets de café extra larges du restaurateur canadien depuis mercredi.

«Ça fait chaud au cœur. C’est le fun pour moi, mais aussi pour le sport féminin que j’espère pouvoir continuer à faire grandir», a poursuivi l’athlète de 27 ans.

Poulin reconnaît que l’attrait de ce nouveau commanditaire et l’utilisation de son image à des fins promotionnelles traduisent un certain intérêt pour le hockey féminin.

«C’est sûr qu’il y a plus d’engouement, a indiqué la joueuse de Beauceville, qui reste toutefois prudente sur le sujet. Il y a toujours une période, pendant les Olympiques, où les gens embarquent plus. J’espère qu’ils réaliseront que pendant les trois autres années il y a du hockey dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF). C’est une très bonne ligue, avec les olympiennes et les filles du niveau universitaire, et j’espère que les gens vont venir nous encourager.»

Nouveau domicile

Il y a aura d’ailleurs beaucoup de place pour accueillir les spectateurs au nouveau domicile des Canadiennes. Les joueuses commenceront la saison chez elles, à la Place Bell, le 13 octobre. Le Rocket tiendra l’affiche en après-midi et les Canadiennes suivront en soirée.

«C’est super excitant d’avoir un nouveau domicile, de pouvoir jouer dans un aréna tout neuf. C’est plus grand et il y a plus d’estrades puisque le Rocket y joue aussi, a expliqué Poulin. À Montréal, on est très chanceuses puisqu’on a une base de partisans qui sont là à chaque match. On espère maintenant attirer les gens de Laval.»

Poulin a rejoint les Canadiennes la semaine dernière, après le camp de l’équipe nationale qui avait lieu à Dawson Creek, en Colombie-Britannique. Il s’agit pour elle d’un retour dans la LCHF après plusieurs mois d’absence. L’année olympique a passablement amputé sa dernière saison chez les professionnelles.

«Je suis super contente d’être de retour avec elles. C’est une nouvelle année qui commence. Ç’a été dur l’année passée; ça s’est fini difficilement. Mais cette saison, on a une nouvelle équipe avec de nouveaux visages. On a hâte de commencer.»

Leur objectif est simple : reconquérir la coupe Clarkson. En l’absence des olympiennes, les Canadiennes avaient été éliminées dès le premier tour du tournoi d’après-saison au printemps dernier.