Simone Boilard en bronze

La communauté cycliste savait que Simone Boilard était talentueuse. Jeudi, la jeune athlète de Québec a confirmé les espoirs placés en elle en obtenant la médaille de bronze à la course en ligne junior des Championnats du monde de cyclisme sur route disputés à Innsbruck, en Autriche.

L’Autrichienne Laura Stigger a mis la main sur le maillot arc-en-ciel, tandis que la Française Marie le Net a été médaillée d’argent. La Sherbrookoise Magdeleine Vallières-Mill a conclu en 38e place, à 4 min 56 s.

«J’ai trop attendu et fait des erreurs tactiques, mais je suis quand même très satisfaite!», a commenté Boilard.

«Ç’a été une course excitante dont je peux être fière. J’ai une médaille, je suis vraiment contente, mais j’ai passé proche de gagner aussi. Je me suis laissé avoir à la fin. J’ai fait une grosse préparation mentale, cela a fonctionné et je peux être fière de moi», a ajouté la cycliste en précisant qu’elle est la seule athlète féminine junior avoir à décroché des top 5 aux deux épreuves disputées à Innsbruck.

Une montée décisive

Placée aux avant-postes d’un groupe d’une quinzaine de coureuses avec 15 kilomètres à faire, Boilard a flairé le bon coup lorsqu’elle s’est accrochée à l’Italienne Barbara Malcotti et à Stigger dans la montée finale du parcours de 70,8 km. Le trio de tête a basculé au sommet de l’ascension avec une avance d’une trentaine de secondes sur le groupe des poursuivantes.

«L’attaque de l’Autrichienne a été assez décisive. Elle avait créé un bon écart et une Italienne a suivi, alors je sentais que ça pouvait se rendre. J’ai dû chasser fort et une fois que je les ai rattrapées, elles ont levé le pied. Je ne voulais pas que le peloton revienne, alors j’ai remis un effort.»

Se faisant distancer par ses deux partenaires d’échappée, Boilard a dû travailler fort dans la descente pour éviter de perdre contact avec la tête de course, dont l’avance n’était plus que de 10 secondes au pied de la descente.

«Elles descendaient plus vite que moi et je n’étais pas super à l’aise, ni très expérimentée dans ce type de situation. Je n’ai pas paniqué et j’ai pris plus de vitesse dans les lignes droites.»

Assumer ses décisions

La Française Marie le Net a rejoint le groupe de tête et c’est elle qui a fait la première attaque à 1,5 km de l’arrivée. Boilard est revenue sur elle après avoir roulé seule face au vent pendant plusieurs secondes avant que le groupe ne se reforme.

«Des fois, dans une course de vélo, il faut prendre des décisions et les assumer. J’ai travaillé pour que ça ne revienne pas derrière. En ai-je trop fait? Peut-être, mais si je ne le faisais pas, on se faisait rejoindre. Tactiquement, je me suis fait un peu avoir à la fin. Lorsque j’ai chassé la Française, je savais que j’avais perdu la course parce que les deux autres derrière avaient un avantage.»

Les quatre prétendantes au podium ont eu peu de temps pour s’observer en vue du sprint final. Stigger est celle qui a lancé le sprint à 100 m de la ligne et s’impose pour donner au pays hôte le titre mondial.