Sergio Busquets prolonge son contrat à Barcelone jusqu'en 2023

Le milieu de terrain Sergio Busquets a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2023, a annoncé jeudi le club champion d'Espagne en titre.

Le vice-capitaine du Barça, auparavant liés au club catalan jusqu'en 2021, a donc prolongé de deux ans son contrat, jusqu'au 30 juin 2023. Sa clause de cession est passée de 200 à 500 millions d'euros.

La prolongation du contrat de Busquets, âgé de 30 ans et sacré champion du monde (2010) et d'Europe (2012) avec l'Espagne, était très attendue après celles de Leo Messi (2021), Sergi Roberto (2022) ou encore Marc-André ter Stegen (2022) et Samuel Umtiti (2023).