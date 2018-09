Midget AAA : Un jeune talent attire les regards à Lévis

La saison est encore jeune, très jeune, mais Joshua Roy fait déjà parler de lui. L’attaquant des Chevaliers de Lévis a inscrit 16 points à ses huit premières rencontres au niveau midget AAA et il attire déjà les regards des équipes de la LHJMQ.

Le natif de Saint-Georges-de-Beauce connaît un début de saison du tonnerre et on en parle comme de l’un des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LHJMQ. Les plus optimistes voient même en lui le potentiel d’un tout premier choix. Mais, soyons patients. Comme on le disait, la saison est encore jeune.

Néanmoins, l’attaquant de 15 ans est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de son groupe d’âge, ceux nés en 2003, depuis plusieurs années déjà, et il n’a rien fait pour diminuer l’enthousiasme à son endroit depuis le début de la saison.

Maturité

« C’est un gars très mature et quelqu’un qui n’aime vraiment pas que l’attention soit portée sur lui. Il est réservé, à son affaire et il arrive pour travailler chaque jour. Il est apprécié de ses coéquipiers », mentionne l’entraîneur des Chevaliers, Mathieu Turcotte.

De son côté, Roy n’est pas dupe. Il sait que les équipes de la LHJMQ le surveillent déjà et est conscient que s’il poursuit sur sa lancée, l’attention médiatique sera de plus en plus importante plus le repêchage de la LHJMQ approchera.

Mais tout ça est encore très loin.

« Je dois avouer que je suis un peu surpris de ce début de saison, mais je ne me mets pas de pression. Pour moi, le plus important est de me concentrer sur mon jeu sans me fier à ce que j’ai déjà fait. En bout de ligne, mon but est d’aider l’équipe à gagner », estime Roy qui, humble, croit que c’est un peu d’opportunisme qui explique ses chiffres impressionnants du début de saison.

Avec Olivier Nadeau

D’ailleurs, il n’y a pas que Roy qui fait jaser en ce début de saison. Son partenaire de trio, Olivier Nadeau, connaît lui aussi un excellent début de saison. En huit parties, le droitier compte 14 points.

La chimie entre les deux attaquants ne date pas d’hier. D’excellents amis dans la vie, ils évoluent sur le même trio depuis les rangs pee-wee.

« Je serais fou de les séparer ! Ce qui les caractérise, c’est leur éthique de travail. Ce sont des gars avec énormément de talent et parmi les gars qui travaillent le plus fort dans l’équipe. Ils se complètent bien, car Olivier est plus un fabricant de jeu, tandis que Joshua, c’est un marqueur naturel », ajoute Turcotte, qui estime que ses deux poulains font partie des trois ou quatre meilleurs 2003 au Québec.

Une attaque dévastatrice

Joshua Roy n’est pas le seul joueur des Chevaliers de Lévis à connaître un bon début de saison. Les cinq premiers compteurs de la Ligue de hockey midget AAA appartiennent à la formation lévisienne !

En plus de Roy qui trône au sommet des pointeurs avec 16 points en huit matchs, Samy Paré (16 pts), Olivier Nadeau (14 pts), William Veillette (11 pts) et Nicolas Daigle (11 pts) suivent dans l’ordre.

Ce n’est donc pas pour rien que la formation de l’entraîneur Mathieu Turcotte n’a toujours pas perdu en huit matchs cette saison. Les Chevaliers dominent au chapitre des buts marqués (47), des lancers dirigés sur les gardiens adverses (326) et du taux de réussite en avantage numérique (44 %).

« On a beaucoup de talent offensif, mais les gars sont conscients que si on ne met pas le travail, les résultats ne viendront pas », estime l’entraîneur-chef.

Expérience

L’équipe compte sur huit joueurs de 15 ans, mais aussi sur plusieurs vétérans qui ont vécu la saison de l’an dernier lors de laquelle l’équipe a notamment remporté la Coupe Dodge, terminé au troisième rang du classement général de la ligue et réussi une séquence de 14 victoires d’affilée.

« Nous pouvons compter sur le leadership de notre capitaine Nicolas Daigle ainsi que de ses assistants Olivier Coulombe, Samy Paré et William Veillette. Ils ont l’expérience des 14 victoires de l’an dernier et poussent nos jeunes à se dépasser chaque jour. »

Le défi pour Turcotte et son personnel d’entraîneur, maintenant, est de s’assurer que sa talentueuse équipe ne tombe pas dans le piège de la zone de confort.

« C’est ce qui arrive à la plupart des équipes avec du talent. On essaie d’éviter ça depuis le début de l’année et on en parle tous les jours. Jusqu’à présent, les gars se challengent entre eux. Nos entraînements sont très compétitifs ici, et c’est comme ça qu’on aime ça. »

Les Chevaliers tenteront de prolonger leur séquence de victoires vendredi contre les Grenadiers à Châteauguay.