Michael McCarron lucide et prêt à apprendre sous Joël Bouchard

Michael McCarron s’est présenté à la Place Bell de Laval, jeudi, avec une bien meilleure attitude que l’an dernier.

Voyez le reportage d'Élizabeth Rancourt ci-dessus.

Avec l’arrivée d’un tout nouveau personnel chez le Rocket de Laval, l’attaquant qui n’a pas été réclamé au ballotage, après avoir été retranché au camp des Canadiens de Montréal, semble beaucoup plus compréhensif par rapport à la décision de l'organisation.

«Un joueur se retrouve dans les mineurs pour une raison, et c’est que tu n’es pas assez bon, a admis le géant de six pieds et six pouces. J’avais une mauvaise attitude la saison dernière, car je croyais pouvoir me tailler un poste avec les Canadiens et j’ai réagi comme un enfant. Mais je vois cette saison avec le Rocket comme une leçon d’apprentissage.»

Le choix de premier tour du Tricolore en 2013 sent toutefois que cette sixième saison dans les mineurs sera différente grâce à nul autre que Joël Bouchard.

«Joël est très intense, il est ici pour travailler fort. Avec lui, tu n’as pas le choix de te donner à fond sur la glace», a-t-il expliqué.

L’Américain de 23 ans s'est par la suite permis une petite flèche à l’ex-entraîneur du club-école du CH, Sylvain Lefebvre.

«C’est complètement différent de l’an dernier. Joël veut vraiment qu’on se comporte comme des professionnels. On ne sent pas comme dans un camp de vacances.»

Des espoirs toujours présents

Le nouvel entraîneur du Rocket, Joël Bouchard, n’est pas passé par quatre chemins avec McCarron. Il a voulu être le plus franc possible et lui expliquer ce qu'il apporterait présentement à une équipe de la LNH.

«Ce n’est pas tout le monde qui peut occuper le poste d’Alexander Ovechkin et marquer des buts à profusion en avantage numérique. Il va falloir que Michael se trouve un rôle pour aider Claude Julien dans le futur sur des situations de jeu précises.»

Chose certaine, Bouchard n’a pas abandonné le projet McCarron.

Ce ne sera pas une partie de plaisir cette année à Laval et personne n’aura de passe-droit sous les ordres de l’entraîneur...

Voyez ici l'entrevue complète avec Michael McCarron.