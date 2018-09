Mathieu Joseph brille dans la victoire du Lightning

Le Québécois Mathieu Joseph a inscrit trois points, dont deux buts, jeudi soir à Tampa, dans la victoire de 6-2 du Lightning face aux Panthers de la Floride.

Joseph a profité d’un avantage numérique en milieu de troisième période pour réussir son deuxième but du calendrier préparatoire.

L’attaquant de 21 ans a touché la cible à nouveau moins de cinq minutes plus tard.

Pour sa part, Yanni Gourde a marqué le but gagnant en début de deuxième période. Victor Hedman, Anthony Cirelli et Alexander Volkov ont été les autres marqueurs du Lightning.

Du côté des Panthers, Juho Lammikko et Frank Vatrano ont enfilé l’aiguille.

Une période suffit aux Rangers

À Philadelphie, les Rangers ont touché la cible à trois reprises au deuxième vingt pour filer vers un gain de 4-2 face aux Flyers.

Vinni Lettieri a ouvert la marque dès les premiers instants de la deuxième période. Trente-quatre secondes plus tard, ce fut au tour de Brett Howden de faire bouger les cordages. Vladislav Namestnikov a fait de même en fin d’engagement.

Ivan Provorov et James van Riemsdyk ont donné la réplique en troisième pour les Flyers, mais Kevin Hayes a freiné leur élan en marquant en fin de rencontre.

Alexandar Georgiev a réussi 26 arrêts devant la cage des Rangers. À l’autre bout de la patinoire, Carter Hart a cédé quatre fois sur 18 tirs.

Les Devils ont le meilleur sur les Jets

À Winnipeg, Kyle Palmieri et Sami Vatanen ont chacun inscrit un but et obtenu une mention d’aide dans la victoire de 5-3 des Devils du New Jersey aux dépens des Jets.

Travis Zajac, Andy Greene et Damon Severson ont marqué les autres buts des visiteurs.

Pour leur part, Taylor Hall et Marcus Johansson ont conclu leur soirée de travail avec deux mentions d’aide.

Mathieu Perreault, Skyler Mckenzie et Kyle Connor ont été les marqueurs des Jets.

Keith Kinkaid a réalisé 21 arrêts pour les Devils. De son côté, Connor Hellebuyck a bloqué 22 des 27 tirs dirigés vers lui.

Max McCormick fait la différence

À Ottawa, Max McCormick a marqué le but gagnant pour les Sénateurs, qui se sont imposés 2-1 face aux Blackhawks de Chicago.

McCormick a dénoué l’impasse en troisième période, en complétant le jeu de Dylan DeMelo et de Maxime Lajoie.

Jonathan Toews avait donné les devants aux Hawks en début de rencontre, mais Matt Duchene avait égalé la marque dans les premières secondes du deuxième vingt.

Mike Condon a repoussé 27 tirs devant la cage des Sénateurs. Son vis-à-vis, Anton Forsberg, a cédé deux fois sur 23 lancers.