Les Rockies en contrôle

Menés par David Dahl, les Rockies du Colorado ont signé une septième victoire consécutive, jeudi, au Coors Field de Denver, où ils ont disposé des Phillies de Philadelphie par la marque de 5-3.

Grâce à ce gain, l’équipe locale s’est donné un match d’avance sur les Dodgers de Los Angeles dans la course au sommet de la section Ouest dans la Nationale.

Dahl a aidé les siens à balayer la série de quatre matchs contre les Phillies en claquant son 14e circuit de la saison. Pour le voltigeur des Rockies, il s’agissait d’une quatrième longue balle en autant de sorties.

Dahl a également poussé Charlie Blackmon à la plaque en septième manche à l’aide d’un triple.

Trevor Story et Gerardo Parra ont aussi étiré les bras dans la victoire. Story compte maintenant 35 circuits depuis le début de la campagne tandis que Parra en a réussi six.

La réplique

Jose Bautista et Carlos Santana ont donné la réplique du côté des Phillies en expédiant la balle de l’autre côté de la clôture. Le 24e circuit de la saison de Santana a également permis à Rhys Hoskins de croiser le marbre.

Scott Oberg (8-1) a été le lanceur gagnant. Le releveur des Rockies n’a rien alloué aux frappeurs adverses en une manche et un tiers et a réalisé trois retraits sur des prises. Pour sa part, Wade Davis a assuré son 42e sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Jake Arrieta (10-11), qui a concédé trois points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail.

Les Rockies entreprendront vendredi une série de trois matchs, leur dernière de la saison, face aux Nationals, à Washington.

Leurs rivaux dans la course au sommet de la section Ouest et au match éliminatoire de la Nationale, les Dodgers de Los Angeles, disputeront leurs trois derniers matchs face aux Giants. La série se déroulera à compter de vendredi, à San Francisco.