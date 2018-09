Les problèmes de Lehner illustrés sur son masque

Le gardien des Islanders Robin Lehner a voulu montrer sa réalité sur son nouveau masque, lui qui est atteint de troubles bipolaires.

L’artiste derrière l’œuvre, Dave Gunnarsson, a expliqué son concept sur Instagram. Lehner a voulu y incorporer des démons pour illustrer ce qui se passe dans sa tête et un soleil à l’aube pour représenter le nouveau départ qu’il a entrepris.

Voyez par vous-même ici :

Every mask tells a story. For @RobinLehner, it's about years of personal struggles with mental illness.



The side features the sun at dawn, which signifies the start of a new life for Robin after he decided to seek help for himself and his family. (Created by @daveartofficial) pic.twitter.com/qH1xBX1tMB