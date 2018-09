Les gardiens moins protégés

Publié aujourd'hui à 13h36

Mis à jouraujourd'hui à 13h43

On ne peut reprocher à la LNH de ne pas être proactive lorsqu’il y a des tendances lourdes et de tenter de les corriger. Par exemple, la saison dernière, l’accent a été mis sur les coups de bâtons illégaux près des mains des joueurs.

Cette année, les gardiens et les joueurs qui plongent seront un peu plus dans la mire des dirigeants de la LNH.

Un truc de moins

Comme vous le savez déjà, lorsqu’un gardien perd son masque dans le feu de l’action, les arbitres arrêtent le jeu, peu importe la situation sur la glace. Il y en a plusieurs qui profitaient de cette situation pour décrocher leur masque d’un coup de tête, ce qui faisait en sorte que le jeu arrêtait rapidement.

Cette fois, la LNH va imposer un bémol. Si un gardien perd son masque, mais qu’un joueur adverse est en possession de la rondelle et qu’il a une occasion de marquer, le jeu va se poursuivre. Évidemment que si l’adversaire n’est pas en position de compter, le jeu s’arrêtera rapidement, comme d’habitude.

Reste qu’il y a maintenant un risque qu’un gardien reçoive la rondelle en plein visage. Si aucun incident majeur ne survient, la ligue aura gagné son pari, mais j’ai hâte de voir la réaction des dirigeants d’une équipe qui verront leur gardien tomber au combat suite à un tir en plein visage.

Les plongeurs à l'oeil

La vitesse des joueurs sur la glace est à un niveau encore une fois inégalé et on demande aux arbitres de tout voir sur la patinoire, mais vous savez comme moi que c’est impossible. Ce que les dirigeants de la LNH ont aussi remarqué c’est qu’il y a de plus en plus de joueurs qui plongent sur la glace ou qui ont des réactions exagérées. Je me souviens très bien de Zdeno Chara qui s’est tortillé de douleur en deuxième ronde au printemps dernier, alors qu’il avait reçu une petite tape d’amour de Tyler Johnson.

L’attitude de Chara ressemblait beaucoup plus à celle d’un joueur de soccer que d’un joueur de hockey, mais les arbitres se sont fait prendre et ont décerné une pénalité sur le jeu. Maintenant, la LNH veut serrer la vis. Il y avait déjà un comité qui était créé, à la LNH, qui devait voter secrètement chaque semaine pour déterminer si un joueur avait plongé ou non. Maintenant, il ne faudra plus que six votes positifs de ce comité de dix personnes pour qu’un avertissement et éventuellement une amende soient imposés. J’ai l’impression qu’on va les distribuer comme des bonbons à l’Halloween pour s’assurer que le message passe.

Freiner les trucs du métier

Combien de fois aperçoit-on un joueur se rendre au banc de son équipe pour changer son bâton lorsque sa formation est victime d’un dégagement refusé? Les officiels ont été prévenus et devront se faire plus sévères. C’est souvent ce qu’on voit en début de saison, mais plus les semaines passent, plus les arbitres se font conciliants. Il faut s’attendre au même scénario dans ce dossier.