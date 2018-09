Les dessous de la LNH: l'importante phase du CH

Les Canadiens de Montréal amorcent une phase importante dans leur courbe de développement. L’organisation veut rebâtir sur des bases solides pour l’avenir. Cela explique en partie la prolongation de contrat de Paul Byron.

D’abord, Marc Bergevin a toujours cru en lui et tout le monde dans l’organisation apprécie ce qu’il apporte soir après soir. Au-delà des statistiques et de la mission qu’on lui confie, le vétéran a une attitude irréprochable. Il peut remplir un rôle offensif ou défensif et surtout ne prend jamais rien pour acquis. Il travaille TOUT le temps. C’est le type de joueur que le CH recherche.

Depuis quelques semaines, Jesperi Kotkaniemi a été mis au défi par le Tricolore. L’attaquant finlandais a démontré qu’il a une capacité d’adaptation impressionnante, mais c’est surtout son talent, sa prise de décision et ses habilités qui détonnent. Les grands joueurs trouvent habituellement le moyen de se démarquer plus l’intensité monte.

Claude Julien a ni plus ni moins confirmé qu’il amorcera la saison avec les Canadiens. Maintenant la question à un million de dollars: devrait-il demeurer à Montréal pour la saison entière?

L’an passé, Miro Heiskanen, un défenseur qui a le potentiel de devenir un joueur-étoile fut le troisième choix au total au repêchage amateur. Les Stars de Dallas, malgré leurs besoins à la ligne bleue, l’ont renvoyé en Finlande pour qu’il prenne un peu de maturité. L’année précédente, Pierre-Luc Dubois fut aussi choisi au troisième rang. Les Blues Jackets l’ont renvoyé dans la LHJMQ. En 2014, Leon Draisaitl a été le troisième choix au repêchage. Il a amorcé la saison avec les Oilers avant d’être renvoyé dans les rangs juniors. La tendance au cours des dernières années est lourde. À moins qu’un joueur soit jugé exceptionnel comme Auston Matthews, Connor McDavid, Patrick Laine, Jake Eichel et quelques autres exceptions, les équipes dans la LNH préfèrent prendre leur temps et ne pas brusquer les choses. Il sera intéressant de voir ce que fera le DG des Canadiens.

#Bolts GM Julien BriseBois on claiming Danick Martel: “He’s a player we’d had on our radar for a while going back to his last year of junior when he was a free agent...He kind of fits our DNA in the sense that he’s really fast, he’s skilled and he’s tenacious."