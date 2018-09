Le retour d'Eric Barrak

On a beaucoup parlé du prochain combat de Jean Pascal qui aura lieu en novembre en Nouvelle-Écosse. Lors de cette soirée, on assistera également au retour du poids lourd Eric Barrak.

Le Québécois (8-4, 7 K.-O.) se mesurera au Mexicain Hugo Leon (5-2, 3 K.-O.) où le titre de la Canadian professional boxing council (C.P.B.C.) sera à l’enjeu.

«J’ai décidé de me faire oublier après ma défaite contre Raymond Olubowale en 2016, a indiqué Erik Barrak lors d’une entrevue téléphonique. Je voulais prendre du recul par rapport à ma carrière et ma vie personnelle.»

Depuis son dernier duel, sa vie a été marquée par des hauts et des bas. À un moment donné, il n’allait plus au gymnase et son poids a grimpé jusqu’à 300 lb.

«Ça n’avait plus de bon sens, a expliqué le pugiliste âgé de 40 ans. J’ai recommencé à me mettre en forme avec des marches de trois heures qui me permettaient de réfléchir à ce que je voulais. Puis, je suis retourné au gymnase graduellement.

«Je suis maintenant en grande forme et j’ai hâte à mon prochain défi. Une chose est sûre : j’ai encore la boxe dans le sang.»

Rien à perdre

Durant les derniers mois, Barrak a tenté de se dénicher un combat en approchant quelques promoteurs, mais en vain. Il a toutefois reçu un coup de téléphone inattendu de Georges Reynolds qui est le gérant de Gary Kopas, le prochain adversaire de Jean Pascal.

«Quand il m’a appelé et qu’il m’a fait une offre, je me suis dit que je n’avais rien à perdre, a raconté le boxeur. Tout ce que je veux, c’est de pouvoir boxer et d’être payé après mon combat.»

Barrak a accepté une offre de trois ans qui pourrait lui procurer quatre combats par année. Une proposition en or pour un pugiliste qui n’a pas de promoteur.

«Une personne m’a parlé d’Erik et de sa carrière amateur, a souligné Georges Reynolds lorsque contacté par Le Journal en Californie. Il est puissant. Je vais tenter de lui faire réaliser ses rêves.

«On va cependant y aller une étape à la fois.»