Gabriel Fontaine et John Gilmour sont retranchés

Les Rangers de New York ont cédé jeudi l’attaquant Gabriel Fontaine et le défenseur montréalais John Gilmour au Wolf Pack de Hartford, leur club-école de la Ligue américaine de hockey (LAH).

Fontaine a récolté 18 points, incluant neuf buts, en 68 affrontements de la LAH la saison passée. L’ancien du Phoenix de Sherbrooke et des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec n’a jamais joué dans la Ligue nationale.

Gilmour, 25 ans, a disputé 28 matchs avec les Blueshirts en 2017-2018, totalisant deux buts et trois mentions d’aide, en plus de présenter un différentiel de -11. Il a également amassé 26 points, dont six filets, en 44 parties avec la filiale.