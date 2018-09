David Théroux libéré par EOTM

Le mot loyauté fait rarement partie du vocabulaire des athlètes professionnels. Ce n’est pas le cas du boxeur David Théroux.

Selon ce que «Le Journal de Montréal» a appris, Théroux (13-3, 9 K.-O.) a été libéré par Eye of the Tiger Management/InterBox dans les derniers jours après avoir refusé de quitter son entraîneur des sept dernières années, Stéphan Larouche.

On se souvient que le promoteur Camille Estephan avait fait cette demande à tous ses boxeurs après qu’un conflit eut éclaté entre son directeur général Antonin Décarie et l’entraîneur d’expérience.

«Comme tout le monde, j’ai reçu l’appel de Camille, mais j’ai refusé sa demande. On m’a libéré par la suite, a indiqué David Théroux lors d’une entrevue téléphonique. Je suis avec Stéphan, Carl Handy et Pierre Bouchard depuis sept ans.

«Pour moi, c’est devenu de la famille au fil du temps. Par contre, je veux préciser que ce n’est rien de personnel envers Camille Estephan.»

Comment expliquer que Théroux ait pu se tenir debout devant son promoteur ? La raison est assez simple.

«Contrairement à la majorité des boxeurs, mes revenus ne dépendaient pas uniquement de ce contrat, a-t-il souligné. Peu de gens le savent, mais j’ai un emploi comme col bleu à la Ville de Montréal et un autre dans un restaurant de Sorel-Tracy pour subvenir à mes besoins.

«J’ai pris conscience de plusieurs choses en ce qui concerne ma carrière depuis mon dernier combat (15 décembre).»

Retour avant la fin 2019

Théroux n’a pas mis une croix sur sa carrière même s’il a subi une défaite par décision majoritaire contre le Mexicain Jesus Antonio Perez Campos à son dernier combat.

Il est complètement remis de sa fracture à la main qu’il a subie lors de cet affrontement. L’athlète de 24 ans a reçu le feu vert des médecins en juillet et il a pu recommencer à frapper dans les sacs d’entraînement.

Quelle est la suite pour lui ?

«Je veux continuer même si j’ai perdu mon dernier duel, a expliqué Théroux. Mon plan est de revenir sur le ring avant la fin de l’année. J’aimerais bien le faire à Sorel-Tracy si c’est possible.

«Comme le dit bien Stéphan, ce sera mon dernier nouveau départ. On va tenter de ne pas commettre les mêmes erreurs qu’au dernier combat.»

Un plan B

Théroux est lucide quand il parle de sa carrière. Il n’a pas l’intention de l’étirer s’il voit qu’elle ne va nulle part.

«Je ne boxe pas pour l’argent. Je le fais pour la passion du sport et le respect des amateurs, a indiqué Théroux. Je crois qu’il m’en reste encore pour un maximum de cinq ans.

«Je sais que ça sera plus difficile de me trouver des combats, car je n’ai plus de contrat promotionnel. Si je vois que je n’ai plus la passion ou que ma carrière tourne en rond, je serai prêt à prendre ma retraite dès le lendemain.»

En marge de son boulot au restaurant Les Tire-Bouchons, Théroux a indiqué qu’il s’était inscrit à un cours de sommelier. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la boxe peut mener à tout.