Brandon Davidson obtient une chance à Chicago

Les Blackhawks de Chicago ont accordé un contrat d’un an et de 650 000 $ au défenseur Brandon Davidson, jeudi.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal a évolué pour trois équipes en 2017-2018, soit les Islanders de New York, les Oilers d’Edmonton et le Tricolore. En 51 rencontres, il a inscrit quatre buts et trois mentions d’aide, tout en maintenant un différentiel de -13.

Âgé de 27 ans, Davidson a totalisé 22 points en 152 matchs depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 2014-2015. L’Albertain fut un choix de sixième tour, le 162e en tout, des Oilers en 2010.