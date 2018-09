Bortuzzo suspendu pour le reste du calendrier préparatoire et un match de saison

Le défenseur des Blues de St. Louis Robert Bortuzzo a été suspendu pour le reste du calendrier préparatoire et pour un match de saison régulière en raison d’un coup de coude porté à l’endroit de Michal Kempny, des Capitals de Washington, mardi.

La suspension a été annoncée, jeudi, par la Ligue nationale de hockey (LNH).

Bortuzzo, 29 ans, tâche pourtant encore de s’établir comme un joueur régulier dans la LNH.

En 72 rencontres l’an dernier avec les Blues, il avait récolté 13 points. Lors des années précédentes, il n’a jamais disputé plus de 54 matchs durant une même saison. C’était en 2013-2014 avec les Penguins de Pittsburgh.

