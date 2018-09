Billy Joe Saunders échoue à un test antidopage

Le boxeur Billy Joe Saunders a été testé positif à un contrôle antidopage et il risque d’être dépouillé de sa ceinture mondiale des poids moyens de la World Boxing Organization (WBO).

C’est ce qu’a indiqué jeudi le réseau ESPN, précisant que l’échantillon prélevé contenait de l’oxilofrine, un stimulant interdit.

Le test avait été réalisé en prévision du duel devant opposer Saunders (26-0-0, 12 K.-O.) à Demetrius Andrade (25-0-0, 16 K.-O.), le 20 octobre, à Boston. Aussi, cet affrontement pourrait maintenant être annulé.

À sa plus récente sortie, Saunders avait défait le Québécois David Lemieux par décision unanime le 16 décembre à Laval.

«Nous sommes déçus de voir cela, c'est certain, a indiqué le propriétaire d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, à TVA Sports. Cela dit, nous ne sommes aucunement surpris par ce contrôle positif.»

Lemieux, lui, a été un peu moins tendre à l'endroit de Saunders sur son compte Twitter, écrivant qu'il n’était pas seulement «un humain misérable», mais aussi un «sale tricheur».

«Tu devrais être banni de la boxe», a ajouté le Québécois.

U dirty cheating scumbag, ur not only a miserable human being but ur also a dirty cheap cheating rotten prick #billyjoesaunders u should be banned from boxing.