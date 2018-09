Andrew Luck se fait rassurant

Le quart-arrière des Colts d’Indianapolis Andrew Luck insiste pour dire que l’état de son épaule droite est satisfaisant, et ce, même si certains observateurs ont remarqué une baisse de puissance dans ses passes.

Ayant manqué la totalité de la saison 2017 en raison d’une opération qui a nécessité une longue et difficile rééducation, le joueur-vedette a été incapable de compléter un jeu aérien supérieur à 29 verges cette année. Il a certes réussi 68,5 % de ses passes, mais sa moyenne de 5,34 verges par relais est nettement plus faible que sa distance à vie (7,11 verges).

«Je sais que je suis à un niveau me permettant de réussir toutes mes tentatives et j’ai confiance de me présenter avec mon arsenal complet, a-t-il déclaré au quotidien Indianapolis Star. Je ne crois pas qu’il y ait un élément physique réduisant mes habiletés.»

«Le jeu aérien profond peut s’améliorer, a-t-il toutefois concédé. En regardant les séquences des autres matchs, on peut se dire que le résultat aurait été différent si on avait obtenu plus de terrain ici et là. Par contre, c’est comme ça à chaque partie.»

Luck a récolté 662 verges et cinq touchés au cours de la campagne, commettant trois interceptions. Lors de ses deux plus récentes joutes, il a amassé moins de 200 verges par la passe, en accumulant 164 face aux Eagles de Philadelphie, dimanche. D’ailleurs, dans la défaite de 20-16 des siens, il a laissé sa place à Jacoby Brissett sur le jeu ultime de l’affrontement afin que celui-ci tente une passe de la dernière chance.