Félix Auger-Aliassime surprend Hyeon Chung en Chine

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vaincu le Sud-Coréen Hyeon Chung en trois manches de 7-6 (2), 5-7 et 6-4, mercredi, dans un match de deuxième tour au tournoi de Chengdu, en Chine.

Ayant le statut de «lucky loser» au sein du tableau principal, le vainqueur a eu besoin de 2 h 36 min pour venir à bout de la deuxième tête de série du tournoi et 23e joueur au monde.

Auger-Aliassime, qui occupe la 147e place de l’ATP, a réalisé un bris tôt au troisième set et a tenu bon. Il a dominé 11-6 au chapitre des as, mais a commis les six doubles fautes de l’affrontement. Le représentant de la Belle Province a totalisé trois bris, tout comme Chung, et a empoché 116 des 224 points disputés.

À l’étape suivante, il croisera le fer avec l’Australien Bernard Tomic, issu des qualifications et détenteur du 123e échelon mondial.

Pospisil s'incline

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a baissé pavillon, mercredi, au deuxième tour de l’Omnium de Chengdu, en Chine.

Pospisil, 86e au classement de l’ATP, a été défait 6-7 (4), 6-4, 7-6 (0), par le Portugais Joao Sousa, 50e au monde et septième favori du tournoi.

La rencontre a duré 2h50.

Pospisil a pourtant été plutôt efficace au service, claquant 17 as. Il a cependant commis six doubles fautes. Il a été brisé à deux reprises en 11 occasions par Sousa.

Le Canadien avait vaincu en deux manches le Moldave Radu Albot, 102e au classement, au premier tour de la compétition.

Shapovalov défait

Le Canadien Denis Shapovalov a plié l’échine en trois manches de 7-6 (5), 3-6 et 7-5 devant le Japonais Yoshihito Nishioka, dans un affrontement de deuxième tour au tournoi de Shenzhen, en Chine.

Pourtant, la sixième tête de série n’était qu’à un point de vaincre son rival issu des qualifications. En avance 5-3 au troisième set, il n’a toutefois pu profiter de ses balles de match et a vu le 171e joueur de l’ATP gagner les quatre derniers jeux de ce duel ayant duré plus de deux heures.

Détenteur du 31e rang mondial, Shapovalov a dominé 7-1 pour le total d’as. Il a cependant commis 11 doubles fautes et placé 57 % de ses premiers services en jeu. L’Ontarien a réalisé six bris contre cinq pour Nishioka.