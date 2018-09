Une progression fulgurante pour Raphaël Lavoie

Plusieurs voient l'attaquant des Mooseheads de Halifax Raphaël Lavoie comme le meilleur espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Certains voient même le jeune joueur percer le top 10 du prochain encan amateur du circuit Bettman.

L'athlète de Chambly a connu une grande éclosion l'an dernier, multipliant par sept sa récolte de points, passant de neuf à 63.

«Je jouais de la bonne façon dans la première moitié de saison [mais ça ne fonctionnait pas], a dit Lavoie à TVA Sports. Lors de la deuxième moitié, ça a juste adonné que ça fonctionnait.»

L'attaquant de 6 pieds 4 pouces et 200 lb a retenu l'attention en inscrivant sept buts gagnants en l'espace d'un mois et demi, dont cinq en prolongation; une dose de confiance qui l'a mis en valeur aux yeux de bien des recruteurs.

«C'était l'fun, mais plus ça fonctionnait, plus on dirait que la rondelle me collait dessus, puis ça n'a juste pas arrêté.»

Chose certaine, si Lavoie poursuit sur sa lancée des derniers mois, il devrait entendre son nom être prononcé rapidement lors du prochain repêchage de la LNH.

Voyez le reportage de Mikaël Lalancette dans la vidéo ci-dessus.