Un rôle appelé à changer pour Plekanec?

Publié aujourd'hui à 16h15

Mis à jouraujourd'hui à 16h28

Au cours des dernières années, c’était l’entraîneur adjoint Dan Lacroix qui supervisait les exercices de mises au jeu avec les joueurs de centre. Avec le départ de Lacroix, c’est maintenant Tomas Plekanec qui s'en charge.

Il faut le voir donner des conseils sans arrêt à ses coéquipiers et partager tous les trucs du métier qui sont nécessaires.

Il le faisait aussi dans les dernières années, mais on sent maintenant qu’il joue un rôle plus important à ce chapitre. C’est devenu, d’une certaine façon, sa responsabilité.

Combien de matchs pour «Pleky»?



Plekanec, c’est le professionnel ultime. Les entraîneurs n’ont jamais besoin de se casser la tête lorsqu’il est question de la préparation du joueur de 35 ans. Reste que pour la première fois depuis longtemps, on sent que Plekanec a plus de compétition devant lui.

Il est maintenant irréaliste de penser qu’il peut être le joueur de centre d'un des deux premiers trios de l’équipe. Avec la possibilité que Jesperi Kotkaniemi commence la saison à Montréal, il faut s’attendre à ce que la recrue soit employée au centre d’un des trois premiers trios.

Sachant que Max Domi commencera la saison au centre et que Phillip Danault est maintenant l’un des meilleurs joueurs de l’organisation, Plekanec n’aura d’autres choix que de se retrouver sur le quatrième trio. La question est toutefois la suivante : est-il meilleur que Matthew Peca?

Vivement la jeunesse



Ce que Claude Julien répète le plus souvent lorsqu’il est question des joueurs qui connaissent du succès depuis le début du camp d’entraînement, c’est qu’il se passe quelque chose lorsqu’ils sont sur la glace. Est-ce vraiment le cas aujourd’hui avec Plekanec?

Il est difficile de porter un jugement sur les performances de l’attaquant tchèque parce qu’il n’a absolument rien à prouver lors des matchs préparatoires. Les vétérans utilisent ces rencontres pour peaufiner leur jeu. Mais chose certaine, personne dans l’organisation n’acceptera qu’il y ait des passagers soir après soir.

C’est là où le défi sera grand pour Plekanec. Pas parce qu’il ne veut pas être un élément important dans les matchs, mais parce que, comme je le disais plus tôt, la compétition est très forte cette année chez les Canadiens.



Alors si l’équipe est en santé, combien de matchs Plekanec jouera-t-il cette saison?