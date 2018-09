Un ancien du Vert & Or avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont ajouté à leur équipe d’entraînement mercredi le spécialiste des longues remises Maxime Latour et le receveur de passes Andrew Bennett.

Latour est un ancien porte-couleurs du Vert & Or de l’Université Sherbrooke, où il a évolué durant quatre ans. L’hiver dernier, il a été invité à quelques camps de perfectionnement, incluant celui tenu à Phoenix au mois de février en présence de plusieurs recruteurs de la NFL.

L’athlète de 6 pi et 4 po et 235 lb a joué avec les Nomades du Collège Montmorency plus tôt dans sa carrière.

Quant à Bennett, il a porté les couleurs des Rams de Regina dans les rangs universitaires, de 2013 à 2016.

Les Moineaux accueilleront les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche.