Simon Kean se battra en direct à TVA Sports le 6 octobre

TVA Sports continue de suivre le poids lourd trifluvien Simon Kean dans sa quête d’un titre mondial en présentant son combat du 6 octobre en direct du Centre Vidéotron de Québec.

Toujours invaincu chez les professionnels, Kean (15-0, 14 K.-0.) devra relever le plus important défi de sa carrière alors qu’il se mesurera à un ancien champion canadien, l’Ontarien Dillon Carman (13-3, 12 K.-O.).

La soirée de boxe d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), qui sera décrite par Nicolas A Martineau et analysée par Bernard Barré, commencera à la suite du premier match de la saison des Canadiens de Montréal sur les ondes de TVA Sports et immédiatement après l’émission Dave Morissette en direct.



Avant le combat entre Kean et Carman, les téléspectateurs pourront voir celui opposant Steven Butler (24-1-1, 21 K.-O.) de Montréal à Jordan Balmir (10-0, 6 K.-O.) de Drummondville.

TVA Sports, diffuseur officiel d’EOTTM, continue d’être la référence en boxe au sein des chaînes sportives francophones avec une troisième soirée d’action présentée en direct cette année.

Lors des deux premières soirées, impliquant chaque fois Kean, TVA Sports a enregistré un auditoire allant jusqu’à 245 000 téléspectateurs le 10 février dans un combat face à l’Américain Alexis Santos et de 307 000 personnes le 7 avril contre le Mexicain Ignacio Esparza.

«Simon est fin prêt»

Notre journaliste Nancy Audet a d’ailleurs rencontré Kean à Trois-Rivières mercredi. Voyez dans la vidéo ci-dessus son intervention au bulletin TVA Sports de 17h.

Selon son entraîneur, Jimmy Boisvert, le camp se déroule «super bien» jusqu’à maintenant.

«On arrive au bout de 10 semaines d’entraînement et il est en super forme. On a fait plus de 60 rounds de "sparring". Simon est fin prêt», a-t-il indiqué.

Kean connaît bien Carman puisque les deux compatriotes ont évolué en même temps au niveau amateur.

Il s’attend à une opposition plus forte qu’à son dernier combat, le 16 juin dernier, contre l’Albertain Adam Braidwood.

«J’ai déjà boxé avec lui, mais ça fait vraiment longtemps, a-t-il dit. Il est bien meilleur que Braidwood. Il va falloir que je sois vigilant. Je devrais avoir plus d’opposition.»