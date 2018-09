Seth Jones à l’écart pour au moins quatre semaines

Le défenseur des Blue Jackets de Columbus Seth Jones a subi une entorse ligamentaire de deuxième degré à un genou durant le match préparatoire de mardi contre les Sabres de Buffalo et sera absent pour une période allant de quatre à six semaines.

L’organisation de l’Ohio a précisé mercredi que Jones avait été touché pendant le deuxième engagement de la partie. Cependant, elle n’a pas dévoilé les circonstances entourant le problème.

Le joueur de 23 ans a amassé 16 buts et 41 mentions d’aide pour 57 points en 78 rencontres la saison dernière. Il a présenté un différentiel de +10 et totalisé 30 minutes de punition. L’ancien des Predators de Nashville a ajouté cinq points en six joutes éliminatoires.