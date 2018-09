Rouge et Or : une grosse charge de travail plus que bienvenue

Receveur le plus utilisé lors du match à Montréal avec cinq réceptions, et le plus productif dans la partie contre McGill avec des gains de 136 verges, le demi inséré Mathieu Robitaille connaît ses meilleurs moments avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

«Quand tu connais un bon match, c’est motivant de revenir à l’entraînement la semaine suivante, a raconté Robitaille avec son plus beau sourire. Ça va bien et je suis content. J’adore mon rôle de 5e receveur, mais je suis prêt à accepter n’importe quel rôle.»

Robitaille voit une bonne différence avec sa saison recrue. «Je commence à récolter les fruits de mes efforts. J’étais moins impliqué l’an dernier, mais j’ai continué de travailler fort sur le terrain et dans le gymnase. Il y a une bonne différence avec l’an dernier. J’ai approfondi mes connaissances du système de jeu et je peux travailler sur les nuances.»

Justin Éthier est ravi de la compréhension du produit des Titans de Limoilou. «Mathieu en est seulement à sa deuxième saison et je suis vraiment impressionné parce qu’il est très à l’aise avec tout ce qu’on fait, a souligné le coordonnateur offensif lavallois. Il n’a pas été utilisé souvent comme ailier rapproché. On l’a fait en deuxième demie contre McGill et l’exécution était parfaite sur son touché.»

«Un joueur explosif»

Une courte passe de Samuel Chénard s’est transformée en un gain de 89 verges pour un touché. «Il adore le football et il est tellement heureux sur le terrain, a louangé Éthier. Ça paraît. C’est un joueur explosif qui apporte une composante physique, ce qui nous permet de l’utiliser comme on le faisait avec Étienne Moisan l’an dernier.»

«Les astres se sont alignés pour mon touché, de renchérir Robitaille. Il y a un blitz à l’extérieur et j’ai reçu un bon bloc de Vincent Forbes-Mombleau. Je voulais simplement courir le plus vite possible. Comme ailier espacé, j’ai pu exploiter ma vitesse qui est ma force. À la demie, Justin m’avait prévenu que j’allais évoluer comme ailier espacé. Il veut nous sortir de notre zone de confort. À Montréal, j’ai pris la relève en jouant un rôle plus physique en raison de l’absence de quelques gars. J’aime aussi cet aspect physique.»

Tout comme le centre arrière Félix Garand-Gauthier qui est remis d’une blessure à un genou subie lors du match contre Concordia, mais qui doit porter une orthèse, les secondeurs Philippe Ouellet et Boka Cedric-Kouao sont de retour à l’entraînement.

Pour sa part, Marc-Antoine Varin est de nouveau ennuyé par sa blessure à un ischio-jambier après avoir disputé son premier match de la saison contre McGill.

Les pointages à sens unique de la dernière fin de semaine en ont fait sourciller plusieurs.

Les victoires de 74-3 des Carabins de l’Université de Montréal face aux Stingers de Concordia et de 53-7 du Rouge et Or de l’Université Laval face aux Redmen de McGill ont amené certaines personnes à se demander si le RSEQ ne devrait pas adopter une règle de temps continu quand l’écart est trop grand, comme c’est le cas dans les rangs collégiaux.

Danny Maciocia et Glen Constantin croient que ce n’est pas l’avenue à privilégier. «Il y a une grande réflexion à faire, mais le temps continu ne réglerait pas le problème, affirme l’entraîneur-chef des Carabins. Je ne peux pas croire que la solution est dans le temps continu. Si c’est le cas, nous avons vraiment un gros problème. Je peux comprendre qu’il s’agisse d’une bonne solution dans les rangs inférieurs, mais pas au niveau universitaire.»

«Pour la télévision, cette solution n’aurait pas de bons sens, de poursuivre Maciocia. Tout est calculé pour une émission de 3 h 10 min, 3 h 15 min, et il y a la vente des publicités.»

Constantin du même avis

Constantin croit lui aussi que ce n’est pas une piste à explorer. «Cela ne ferait pas de sens, estime le pilote du Rouge et Or. On dispute seulement huit parties et les réservistes n’auraient jamais l’opportunité de jouer. Nous avons été respectueux et McGill n’était pas offusquée.»

Maciocia croit que les grands écarts de la dernière fin de semaine ne sont pas représentatifs des forces en présence.

«On n’est pas 70 points meilleurs que Concordia et il n’y a pas une équipe qui est 70 points supérieure à l’autre. Quelques revirements et une mauvaise gestion de l’adversité expliquent le grand écart. On a vu des écarts plus grands que les années précédentes, mais j’espère que ce n’est pas la norme. Les trois autres équipes ont de bons joueurs, mais il y a eu des changements importants et certaines sont en reconstruction.»