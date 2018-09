Plé est muté sur la ligne défensive

Le Rouge et Or de l’Université Laval compte un nouveau joueur de ligne défensive depuis mardi.

Le garde Jonathan Plé a été muté à la position de plaqueur pour pallier les absences de Clément Lebreux et de Samuel Maranda-Bizeau. «On y pensait depuis un petit bout, mais les deux absences nous ont convaincus de lui proposer le changement, a souligné l’entraîneur-chef et responsable de la ligne défensive, Glen Constantin. C’était plus prudent d’avoir un gars de plus comme plaqueur.»

En terrain connu

Le principal intéressé affichait son plus beau sourire après l’entraînement tenu sous la pluie. «Les entraîneurs m’ont proposé de changer de position et j’ai accepté avec plaisir pour le bien de l’équipe, a raconté Plé. Tant que je joue au football, je suis content, peu importe le côté du ballon.»

La position de plaqueur n’est pas inconnue pour Plé. «J’ai joué comme plaqueur à ma première saison à Valleyfield, a-t-il indiqué. Pour les besoins de l’équipe, je m’étais retrouvé sur la ligne offensive à ma deuxième année et j’étais resté là, parce que je faisais un bon travail. De nouvelles expériences comme ça me permettent d’avancer. Pour mon premier entraînement, j’ai fait de mon mieux et ç’a bien été.»

Plé a été habillé à toutes les parties cette saison, comme garde réserviste. La profondeur sur la ligne offensive a permis de procéder à ce changement.

Aleck Brodeur aussi

Aleck Brodeur a lui aussi vu son rôle modifié. Ailier défensif depuis son arrivée à Laval, il avait obtenu son premier départ en carrière contre les Stingers de Concordia le 1er septembre. Il évolue maintenant comme plaqueur. Il a vécu son baptême face aux Redmen de McGill.

«J’ai réussi un plaqué pour perte à mon premier jeu, a-t-il indiqué. Ça donne confiance. Clément, Samuel et Vincent Desjardins me donnent des trucs pour m’aider. À 6 pi et 245 livres, mes adversaires sont toujours plus gros et plus grands, peu importe la position où je me retrouve. Je dois être technique et la vouloir plus que mon adversaire. À ma première année à Laval, quand je me suis présenté comme “walk on”, on ne savait pas à quelle position j’allais jouer. J’avais joué comme plaqueur à Édouard-Montpetit.»

Blessé à un coude, dimanche, contre McGill, à son premier départ de la saison, Maranda-Bizeau a obtenu congé de vaisselle, mardi. Il devra porter une orthèse à son retour. Quant à Lebreux, qui est ennuyé par des ennuis de santé, il ne sera pas en uniforme, samedi à Concordia face aux Stingers, mais sa situation s’améliore, et il était présent à l’entraînement.

Hugo Richard récolte les éloges de Mathieu Bertrand

Élogieux à l’endroit de Hugo Richard après son premier match en carrière en septembre 2014 et lui prédisant déjà un très bel avenir après sa performance face aux Carabins de l’Université de Montréal, Mathieu Bertrand salue la progression du pivot de 5e année.

«Hugo a amélioré ses déplacements dans la pochette, ce qui lui permet d’aller à ses 2e et 3e lectures, a expliqué l’entraîneur des pivots du Rouge et Or de l’Université Laval. Il s’agit de sa plus grande amélioration. Parce qu’il est un bon athlète et qu’il n’avait pas confiance en sa ligne offensive, il avait tendance à se sauver vite. Il est plus patient dans la pochette et protège mieux le ballon qu’à ses débuts au lieu de prendre de mauvaises décisions et de forcer les choses parce qu’il voulait que ça marche à tous les jeux.»

Bertrand a été impressionné par la prestation de Richard, dimanche dernier, face aux Redmen de McGill. Le produit des Cheetahs de Vanier a complété 28 de ses 30 passes pour 362 verges en plus d’inscrire un majeur par la course, son 27e en carrière, ce qui le place au 6e rang du RSEQ.

«C’était près d’une performance quasi parfaite, a affirmé l’ancien centre arrière des Eskimos d’Edmonton. Sur les deux passes incomplètes, une aurait pu être attrapée facilement et l’autre était juste un peu trop longue. Sur une couverture zéro, il avait pris la bonne décision en lançant dans le milieu du terrain. Hugo a disputé plusieurs bons matches, mais ce fut l’une de ses meilleures performances.»

«Content pour le jeune»

Avec quatre passes de touché, Richard s’est hissé au 4e rang du RSEQ pour les réussites en carrière. Ses 59 passes de touché le placent tout juste devant Bertrand qui en compte 58. «Je suis content pour le jeune. Il le mérite. Nous sommes choyés de l’avoir pendant cinq ans ici. Comme moi, c’est un gars de Montréal qui a choisi le Rouge et Or et qui est tombé en amour avec la ville de Québec. Il est bien dans sa peau et ça se voit.»

«C’est l’un des meilleurs quarts-arrière au pays, d’ajouter Bertrand, mais il veut toujours s’améliorer. Il est dur avec lui comme moi à l’époque, et il est sérieux dans tout contrairement à moi.»