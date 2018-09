Michael McCarron n’est pas réclamé

L'attaquant du Canadien de Montréal Michael McCarron n'a pas été réclamé au ballottage de la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi.

Ayant également été rendus disponibles par le Tricolore la veille, les joueurs d’avant Hunter Shinkaruk et Byron Froese, ainsi que les défenseurs Brett Lernout et Rinat Valiev, n’ont pas trouvé preneur non plus. Conséquemment, ces hockeyeurs se rapporteront au Rocket de Laval, club-école du Tricolore dans la Ligue américaine.

Choisi au premier tour (25e au total) du repêchage de 2013, McCarron a totalisé huit points, dont deux buts, en 69 matchs dans la LNH. À l'âge de 23 ans, le géant de 6 pi et 6 po et 230 lb en était à sa première année d'admissibilité au ballottage.