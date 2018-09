Mi-saison du football universitaire: un tour d’horizon

Publié aujourd'hui à 09h06

La semaine dernière, TVA Sports faisait relâche. Pendant que nos caméras étaient éteintes, le Rouge et Or a battu les Redmen 53-7 pendant que les Carabins gagnaient contre Concordia 74 à 3. Ces deux gains, par un écart de pointage considérable (même historique dans le cas des Carabins), laissent penser que l’histoire des dernières années se répètera : une ligue à deux têtes d’affiche avec trois équipes satellites.

Comme nous sommes maintenant à la mi-saison, j’ai pensé faire un petit tour d’horizon et vérifier l’état de santé de nos équipes. J’ai discuté avec la plupart des entraîneurs-chefs du RSEQ. Nous avons parlé de leur cheminement jusqu’à maintenant et de ce qui s’en vient. Niveau moral des troupes, le résultat de mon enquête est surprenant.

D’entrée de jeu et spontanément, Brad Collinson (Concordia), Mathieu Lecompte (Vert & Or) et Ronald Hilaire (Redmen) m’ont affirmé que jamais, ils ne voudraient être ailleurs que dans le RSEQ. C’est la meilleure conférence de football au Canada. Celle qui offre le plus haut niveau de compétition et qui promet de mettre au défi, semaine après semaine, les entraîneurs et leurs joueurs.

Le commentaire de Hilaire est particulièrement intéressant si on se souvient qu’il n’y a pas si longtemps, les Redmen ont tenté un changement de ligue vers l’Ontario. Ce projet n’existe plus affirme l’entraîneur-chef des Redmen qui continue à travailler avec acharnement sur son plan de relance de l’équipe centenaire. Collinson, de son côté, parle avec enthousiasme de la créativité nécessaire pour affronter ses adversaires québécois : un défi qu’il adore et le motive. Lecompte, à la tête d’une cohorte 2018 en reconstruction, est en train de changer la culture de l’Université de Sherbrooke et promet un changement tangible dans la topographie de la ligue à court-moyen terme.

Je vous offre un tour d’horizon de la saison 2018, équipe par équipe :

Rouge et Or de l’Université Laval (4-0)

Encore en 2018, la principale force du Rouge et Or est sa stabilité. Une équipe d’entraîneurs chevronnés qui travaillent ensemble depuis toujours et un noyau de joueurs expérimentés qui encadre les plus jeunes. Être l’équipe à battre depuis si longtemps prouve que le régime éducatif des Lavallois continue de fonctionner. Glen Constantin est un travailleur acharné; il s’implique dans chaque détail de l’équipe.

En première demie de saison, le Rouge et Or a su trouver le moyen de gagner chaque match. Contre la défensive coriace des Carabins, c’est David Côté qui s’est illustré, réussissant 4 placements (dont un de 40 verges). Hugo Richard, jusqu’à maintenant, vit une de ses meilleures saisons, ayant complété 79 de ses 111 passes tentées (71%) sans subir une seule interception.

Dans une défensive peuplée de joueurs étoiles, on continue de parler de Mathieu Betts. Bien que son impact sur le jeu est évident (8 plaqués pour des pertes, dont 5 sacks), c’est avant même de mettre son casque qu’il influence déjà la donne. Pendant toute la semaine de préparation, les coordonnateurs offensifs qui l’affrontent doivent préparer leur équipe pour essayer de le neutraliser.

Trouver les faiblesses tactiques de Laval demeure un casse-tête pour les entraîneurs adverses. Les brèches sont difficiles à trouver et les défis physiques, sur le terrain se retrouvent à toutes les positions.

Les Carabins de l’Université de Montréal (3-1)

En début de saison, Danny Maciocia n’était pas satisfait du niveau de préparation atteint. Les changements au sein de l’équipe d’entraîneurs ont forcé «une période de transition» plus difficile qu’on ne l’anticipait. Le temps de jeu partagé entre deux quarts-arrière lors des deux premiers matchs illustre bien le fait que le processus d’analyse n’était pas encore complété au premier botté d’envoi de la saison 2018.

Gabriel Archambault et Dimitri Morand ont joué également lors des deux premières rencontres. C’est Morand qui semble avoir finalement hérité de la place de partant, stabilisant du fait même, l’attaque des Bleus. Morand a su mettre en valeur le talent de certains receveurs au bon moment. Régis Cibasu connait, entre autres, un début de saison digne de mention.

Les blessures tôt dans la saison ont aussi affecté l’équipe.

Maciocia me rappelle qu’au «football on ne peut que contrôler ce qu’on a devant nous». La préparation systématique de la relève, un focus important chez les Carabins, a été payante. Il se dit impressionné de la performance de ses joueurs de réserve, même surpris. Un commentaire qui en dit long, venant d’un entraîneur qui admet, en riant, n’être jamais complètement satisfait.

En deuxième demie de saison, nous devrions voir des performances plus systématiques de la part de l’attaque montréalaise maintenant stabilisée. Quant à leur défensive, qui n’a accordé qu’un seul touché jusqu’à maintenant, elle demeure un outil de destruction impressionnant. Si on se fie au vieil adage du football : «c’est avec une bonne défensive qu’on gagne les championnats», la deuxième moitié de la saison des Carabins promet!

Les Stingers de l’Université Concordia (2-2)

En 2017, les Stingers étaient l’équipe des frères Donovan. Le départ de Mickey en mars, puis celui de son frère Pat en juin (tous deux au profit des Alouettes) ont créé une période d’instabilité, juste avant le début de la saison 2018.

Le poste d’entraîneur-chef a été octroyé à Brad Collinson. «Un travail prestigieux», admet-il. Collinson est un ancien Stinger et un ancien Alouette. Sa feuille de route est impressionnante : il a aussi été l’entraîneur-chef de l’équipe Canada U-18 pendant deux ans, de Team Québec pendant quatre et recruteur en chef du R&O pendant sept ans.

À son arrivée, il savait avoir en main une des équipes les plus expérimentées du circuit québécois avec, entre autres, (et c’est une rareté en 2018) deux lignes à maturité. Il avoue pourtant que la transition n’a pas été sans problème. De fait, en première demie de saison, les Stingers ont été tout aussi surprenants dans certains matchs que décevants dans d’autres.

Dans les trois prochaines semaines, les Stingers affronteront de nouveau les Carabins et le R&O, ce qui motive Collinson. Il ne veut surtout pas laisser la progression chaotique de son équipe la définir. À coup de travail et toujours prêt à revenir aux bases fondamentales du sport, il veut plutôt bâtir une fondation stable et penser à l’avenir. Loin de jeter le blâme sur les joueurs, il mentionne qu’un meilleur effort sera requis de tous à partir de maintenant «même le gérant d’équipement, s'il le faut».

Venant de Laval et faisant maintenant partie d’une organisation moins bien nantie financièrement, il se dit motivé par le défi et répète que c’est bien la créativité et la stabilité qui feront des Stingers une équipe gagnante.

En début de saison, l’équipe de Concordia représentait sur papier une force considérable. En deuxième demie, elle pourrait, selon moi, créer des surprises.

Les Redmen de l’Université McGill (1-3)

Historiquement, les Redmen ont été aux prises avec un problème particulier. Les critères d’admission sévères de l’institution réduisaient les opportunités de recrutement parmi les joueurs de football collégiaux. Des changements récents permettent maintenant à un nombre prédéterminé d’étudiants de se joindre à l’université, en considérant leur participation à un sport d’élite comme un élément bonifiant leurs notes d’admission. Cette façon de faire a été inspirée par ce qui se faisait déjà dans certaines universités américaines (dont celles de la célèbre Ivy League). Elle permet dorénavant aux Redmen un recrutement issu d’un bassin plus large.

Sous le régime de Ronald Hilaire, l’équipe des Redmen est passée de quelques joueurs talentueux à pouvoir nommer 24 partants de qualité. Si le calibre de jeu s’est amélioré considérablement, la profondeur de l’équipe demeure un problème.

En 2017, niveau blessures, les Redmen ont connu une campagne désastreuse. Ne pouvant remplacer les joueurs manquants par des égaux, ils ont connu plusieurs ratés. Cette saison, ils ont eu jusqu’à maintenant plus de chance, bien qu’en l’absence de leur quart-arrière partant (Dimitri Sinodinos) en début de saison, le rendement de l’attaque a été de beaucoup diminué.

Cette fin de semaine, c’est le tour des Redmen de prendre congé. Une semaine de repos parfaitement synchronisée selon Hilaire qui prévoit le retour de plusieurs athlètes blessés pour entamer la deuxième demie de la saison. Face au retour de son «équipe A», l’entraîneur-chef est optimiste, mais demeure prudent. Pour l’instant, son focus est axé sur une participation aux séries éliminatoires. Un processus qui devra passer par des affrontements difficiles et âprement disputés.

Les Redmen ont déjà obtenu leur lot de succès en 2018. Ils ont joué dans trois matchs serrés, dont celui contre les Carabins, au terme duquel, le pointage ne reflétait pas forcément leurs efforts (33-0). Lors de cette rencontre, leur défensive n’a accordé qu’un seul touché offensif aux Bleus.

Si la santé persiste, les Redmen ont de bonnes chances de se tailler une place en séries. Par la suite, me rappelle Hilaire, «tout est encore possible».

Le Vert & Or de l’Université Sherbrooke (0-4)

Au premier match de la saison, sur les lignes de côté du Vert & Or, 75% des 48 joueurs étaient en première ou deuxième année. C’est exactement la définition d’une équipe en reconstruction. Mathieu Lecompte n’a jamais essayé de le cacher, précisant que le mot ne lui fait pas peur, préférant y voir une opportunité plutôt qu’un handicap. Ce premier match a d’ailleurs fait jaser. Quand l’arbitre a fait tourner son mouchoir, le V&O, contre toute attente, avait empêché l’attaque de Laval de compter un quelconque touché.

Comme chez les Redmen, le problème principal de l’équipe sherbrookoise en première demie de saison vient surtout d’un manque de profondeur. La perte de Xavier Owens, leur quart-arrière partant de deuxième année, a été un coup difficile à encaisser. Bien qu’Owens est maintenant de retour, Lecompte me fait remarquer qu’il a manqué une période importante en début de saison pendant laquelle les équipes s’améliorent rapidement et où le jeu accélère vite.

Pour la deuxième demie de la saison, Mathieu Lecompte est optimiste. Avec son quart en forme, il croit pouvoir rivaliser avec les autres et considère la course aux séries plus vivante que jamais. Il faut bien mentionner que dans leurs défaites contre les Redmen (sans Owens) et contre Concordia, ils ont disputé des matchs chauds et physiques qui sont demeurés à leur portée jusqu’au dernier sifflet.

Il existe une énergie particulière chez le Vert & Or, une intensité assez unique et palpable. Lecompte y est pour beaucoup. Son leitmotiv depuis la mi-temps du match contre les Carabins est : «on va se battre jusqu’au bout». Simple, efficace, mais qui dit en quelques mots ce qu’une soixantaine de personnes pensent à l’unisson. Discréditer le Vert et Or serait une erreur. Si Lecompte est en train d’implanter un plan à longue haleine dans sa jeune équipe, il est loin de jeter l’éponge quant à la saison en cours.

Pour ce qui est de TVA Sports, la saison continue. Jusqu’à la Coupe Vanier, plus de repos. Nous continuerons à vous raconter l’histoire fascinante qui s’écrit au sein du RSEQ. Celle de ceux qui se battront pour une première place, mais aussi celle de la guerre qui risque de se livrer entre les autres pour une place en séries d’après-saison.