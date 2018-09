L'Impact doit garder la tête froide

Le match le plus important de l’année. C’est ainsi qu’on décrit l’affrontement au Audi Field contre D.C. United, samedi. Mais les joueurs de l’Impact ne veulent pas se prendre la tête avec les superlatifs.

Rappelons les faits. L’Impact (40 points) est sixième dans l’Est et a une priorité de cinq points sur D.C. (35 points) qui a cependant deux matchs en mains en plus de jouer cinq de ses six derniers matchs à domicile.

«Nous comprenons certainement ce que ça signifie, mais chaque fois qu’on joue, on se tourne vers le prochain match, on a une semaine, parfois plus, pour le préparer», a assuré Daniel Lovitz.

«Je mentirais si je n’admettais pas que l’enjeu ajoute de l’enthousiasme envers ce match. Ce qui est bien, c’est que c’est contre un rival direct dans la course aux séries et l’impression de très gros match.»

Lovitz jure que l’équipe ne veut pas s’imposer de pression ni de stress qui pourraient la faire dévier de sa route dans cette semaine de préparation.

«Je ne dirais pas qu’on s’isole et on n’a pas vraiment à parler de l’importance de cette partie. On veut seulement ne pas se laisser prendre par le battage médiatique, la pression et tout ce qui vient avec.»

«Nous devons contrôler ce qu’on peut, c’est-à-dire notre attitude, notre approche et notre effort sans le match. Si on couvre ces besoins fondamentaux, on se donne une bonne chance de l’emporter.»

Et en bon pragmatique qu’il est, il ne faut pas compter sur Rémi Garde pour ajouter des effets dramatiques au scénario.

«Rémi veut que tout le monde soit à l’aise et n’ait pas trop de pression, mais il nous dit qu’on doit être prêts et qu’on doit avoir la même mentalité, a révélé Micheal Azira. Tout le monde connaît l’enjeu.»

Éviter le danger

Le timing du match est plutôt intéressant parce que l’équipe vient tout juste de disputer un match nul de 1 à 1 qui l’a un peu déçue contre New York City FC.

«Après une défaite, les équipes veulent revenir en force, alors qu’après une victoire, on peut avoir le sentiment d’avoir fait le travail et lever le pied», a soutenu Lovitz.

«Un match nul nous place dans cette zone mitoyenne où on peut continuer de faire ce qu’on fait tout en nous gardant affamés à la suite du résultat du dernier match.»

L’arrière gauche veut également que tout le monde garde la tête froide si jamais l’équipe parvient à ravir les trois points à Washington, après-demain.

«Le danger est qu’on ne veut pas se dire ensuite qu’on aura fait le travail si on remporte cette rencontre.»

«On comprend que c’est très important d’obtenir les trois points, mais on ne veut pas que ça devienne un match où un bon résultat nous permettrait de nous la couler douce pour les derniers matchs de la saison, ça nous tuerait.»

Drone

Signe que les choses sont sérieuses, on a sorti le drone pour filmer l’entraînement, ce matin. Ce n’est pas un outil que Rémi Garde utilise aussi souvent que Mauro Biello le faisait.

Selon Lovitz, ça ne sort pas de l’ordinaire et c’est un outil intéressant pour observer les détails.

«Rémi est constant, mais je crois qu’ils veulent regarder certaines choses, travailler sur notre positionnement et regarder ce qui a bien marché dans les derniers matchs pour le répéter.»

«Il faut aussi voir ce qu’on doit travailler et ce qu’on doit éradiquer et qui ne doit pas se reproduire. On est bons pour évaluer ce qu’on aurait pu mieux faire.»