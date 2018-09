L'Impact amasse 16 000 $ au profit de Leucan

L'Impact de Montréal tenait mardi le Défi têtes rasées de Leucan dans le cadre du mois de la sensibilisation aux cancers touchant les enfants à travers la MLS.

Le gardien Jason Beaulieu, les anciens joueurs et entraîneurs à l'Académie Patrice Bernier et Eduardo Sebrango, ainsi que plusieurs joueurs de l'Académie, de la Pré-Académie et des membres de l'équipe administrative participaient au défi cette année.

Voyez des images de la soirée dans la vidéo ci-dessus.

Un total de 16 000 $ a été amassé afin d'aider Leucan, qui a comme mission de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille par des services d'accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les étapes de la maladie et de ses effets.

Pour plus d'informations au sujet de Leucan, visitez le site web.