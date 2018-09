Les secrets d’entraînement de Bartolo Colon

Même à 45 ans, Bartolo Colon est toujours un très bon lanceur dans le baseball majeur. Son secret pour garder sa forme «resplendissante»? S’entraîner tout en préparant de délicieuses recettes sur le barbecue.

Dans une publicité humoristique pour une compagnie de charbon de bois, on voit notamment le dernier joueur toujours actif à avoir porté l’uniforme des Expos de Montréal faire des flexions de cuisse avec un porc sur le dos.

On découvre rapidement ce qui est ensuite arrivé à l’animal quand Colon s’affaire à préparer une épaule de porc et des côtes levées, bonnes à s’en lécher les doigts. Le joueur d’ailleurs ne s’en prive pas.

Colon a disputé 17 matchs avec les «Amours» en 2002, affichant une moyenne de points mérités de 3,31. Il a lancé 146 manches et un tiers pour les Rangers du Texas cette saison, maintenant un dossier de 7-12 et une moyenne de points mérités de 5,78. Le droitier a totalisé 81 retraits au bâton et 25 buts sur balles.