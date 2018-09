Le New York City FC qualifié en séries

Le New York City FC s’est officiellement qualifié pour les séries de la Major League Soccer en défaisant le Fire de Chicago par la marque de 2-0, mercredi au Yankee Stadium.

Le dernier gain de la troupe new-yorkaise remontait au 12 août contre le Toronto FC. Elle avait fait match nul 1-1 contre l’Impact de Montréal samedi dernier.

David Villa a participé aux deux buts des siens. Il a d’abord obtenu une passe décisive sur la réussite d’Alexander Ring, qui a marqué avec une bonne frappe décochée de l’entrée de la surface de réparation à la 47e minute.

Quatre minutes plus tard, l’attaquant a complété le beau jeu de Maximiliano Moralez pour doubler l’avance des siens.

Le New York City FC occupe toujours le troisième rang dans l’Est, mais il compte maintenant sur une avance de six points sur ses plus proches poursuivants, le Crew de Columbus.