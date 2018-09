Ivan Chekhovich s’occupe des Cataractes

Ivan Chekhovich a amassé cinq points et le Drakkar a vaincu les Cataractes de Shawinigan au compte de 9-3, mercredi à Baie-Comeau.

L’attaquant russe a réussi un tour du chapeau en plus d’être complice sur les réussites de Nathan Légaré et de Gabriel Fortier.

D’Artagnan Joly, Tyler Hylland, Yaroslav Alexeyev et Samuel L’Italien ont inscrit les autres filets des vainqueurs.

La réplique des Cataractes est venue des bâtons de Jan Drozg et de Vincent Senez (deux fois).

Lucas Fitzpatrick n’a pas fait long feu devant le filet des visiteurs, lui qui a été remplacé par Antoine Coulombe en première après avoir cédé trois fois sur huit lancers. Coulombe a pour sa part bloqué 26 des 32 tirs auxquels il a fait face.

Justin Blanchette a quant à lui réalisé 16 arrêts dans la victoire.

Matthew Welsh intraitable contre les Sea Dogs

À Charlottetown, le gardien Matthew Welsh a été parfait devant le filet des Islanders dans une victoire de 4-0 contre les Sea Dogs de Saint John.

Le gardien de 19 ans a réalisé 32 arrêts pour décrocher son premier blanchissage de la saison.

Son vis-à-vis, Alex D’Orio, a pour sa part bloqué 37 des 41 tirs dirigés vers lui.

Kevin Gursoy, Keith Getson et Thomas Casey ont tous amassé un but et une mention d’aide dans la victoire. Zachary Beauregard a inscrit l’autre filet des Islanders.