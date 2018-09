EN DIRECT : Maple Leafs 1 - Canadiens 1

L’attaquant Jesperi Kotkaniemi a une audition importante, ce soir, contre les Maple Leafs de Toronto, au Centre Bell.

Après une période, c'est 1-1.

2e période

(à venir)

1re période | Canadiens 1 - Maple Leafs 1 - Tirs : MTL 14 - TOR 7

19:17 - Punition à Tomas Tatar pour bâton élevé. Les Leafs terminent la 1re période en supériorité.

18:19 - BUT! Nazem Kadri crée l'impasse à l'aide d'un tir foudroyant en supériorité. C'est 1-1 en fin de période.

16:51 - Paul Byron pris en défaut pour avoir fait trébucher Mitch Marner. Supériorité TOR.

11:07 - DING! Tyler Ennis fait dévier un lancer devant... POTEAU!

06:34 - Belle pièce de jeu exécutée par Jesperi Kotkaniemi près du filet. Le tir de Jonathan Drouin vole dans le filet protecteur.

04:00 - BUT! Tomas Tatar frappe en supériorité! Les Canadiens prennent l'avance 1-0. (Aides : Artturi Lehkonen, Jonathan Drouin)

02:55 - Punition à Andreas Johnsson pour avoir fait trébucher Jordie Benn. Supériorité MTL.

00:00 - Phillip Danault remporte la mise au jeu initiale devant Auston Matthews.

00:00 - Début de la rencontre.

Avant-match

Le troisième choix au total des Canadiens de Montréal au plus récent repêchage est en uniforme pour une cinquième rencontre du camp et pour l'occasion, il est jumelé à Jonathan Drouin et son compatriote finlandais Artturi Lehkonen.

Il s'agira aussi d'une évaluation importante, puisque les Leafs misent sur leurs gros canons en Auston Matthews, John Tavares et Mitch Marner.

Si la formation de l'entraîneur-chef Mike Babcock est presque complète, celle du Tricolore contient plusieurs réguliers comme Brendan Gallagher, Jeff Petry, Phillip Danault, Jonathan Drouin et Paul Byron.

Carey Price est devant le filet pour le Bleu-blanc-rouge. Il est opposé à Frederik Andersen.

Formation des Canadiens

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher Jonathan Drouin - Jesperi Kotkaniemi - Artturi Lehkonen Kenny Agostino - Tomas Plekanec - Paul Byron Michael Chaput - Jacob De la Rose - Nikita Scherbak