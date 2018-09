Dortmund cartonne, Stuttgart plonge

Dortmund s'est emparé de la deuxième place de la Bundesliga après son carton à domicile mercredi contre Nuremberg (7-0), à l'occasion de la 5e journée du Championnat d'Allemagne de football, qui a vu un Stuttgart toujours incapable de gagner cette saison.

Dans son antre du Signal Iduna Park, Dortmund n'a laissé aucune chance à une faible équipe de Nuremberg, 15e avec seulement 3 petits points, aux portes de la zone rouge. Les joueurs de Lucien Favre ont trouvé le chemin des filets à sept reprises, grâce notamment à un doublé de l'international allemand Marco Reus (32e, 58e). Les cinq autres buts sont signés Larsen Jacob-Brun (9e), Achraf Hakimi (49e), Manuel Akanji (74e), Jadon Sancho (85e) et Julian Weigl (88e).

Ce très large succès permet aux +Borrussen+ de se positionner dans la roue du Bayern Munich, premier avec 13 points au classement, à égalité avec le Werder de Brême.

L'autre bonne opération du jour est à mettre sur le compte de Mönchengladbach qui grimpe de la 9e à la 5e place (10 points) après sa victoire 3-1 face à Francfort. Les hommes d'Hecking Dieter profitent du match nul 0-0 entre Wolfsbourg et Mayence, tous les deux à 8 points.

Le Bayer Leverkusen a lui pu compter sur un doublé de son avant-centre Kevin Volland pour s'imposer sur la pelouse de Düsseldorf (2-1)et se classer 11e (6 points).

En revanche, rien ne va plus pour Stuttgart qui a enchainé un cinquième match sans victoire en autant de rencontres depuis le début de la saison de Bundesliga. Le club du champion du monde français Benjamin Pavard s'est incliné sur le terrain du RB Leipzig (2-0) après des buts de Willi Orban et du Français Jean-Kevin Augustin, entré en jeu à la 74e. Le score aurait pu être encore plus salé si l'arbitre n'avait finalement pas refusé un but pour hors-jeu après usage de l'assistance vidéo.