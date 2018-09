DMD: top 5 des meilleurs francs-tireurs selon Mike Bossy

S’il y a quelqu’un qui est bien placé pour analyser les talents de marqueur des joueurs de la LNH, c’est bien l’ancienne gloire des Islanders de New York et analyste-hockey à la chaîne TVA Sports, Mike Bossy.

Avec neuf saisons consécutives d’au moins 50 buts entre 1977 et 1986, Bossy sait ce que ça prend pour remplir les filets adverses.

L’ancien joueur-étoile de la LNH a établi son classement des cinq meilleurs francs-tireurs de la LNH. Voici son analyse :

1. Alexander Ovechkin (Capitals de Washington)

«Ovi, c’est mon top. Il a gagné sept fois le trophée Maurice-Richard. Il a réussi sept saisons de 50 buts ou plus. Je l’aime beaucoup Ovi. Il a gagné la coupe Stanley l’année passée. Je pense que ça va peut-être être un peu plus difficile pour Ovechkin et les Capitals cette saison étant donné la fête qu’ils ont eue tout l’été. Je crois tout de même qu’Ovi marquera une quarantaine de buts cette saison.»

2. Tyler Seguin (Stars de Dallas)

«Seguin est libéré. Il vient de signer un gros contrat à long terme. Les Stars ont une bonne équipe et on sait que Seguin jouera souvent avec Jamie Benn. Il joue sur le jeu de puissance. Son tir des poignets est un des meilleurs de la LNH. C’est un gros bonhomme, je l’aime beaucoup et je pense qu’il marquera une quarantaine de buts.»

3. Patrik Laine (Jets de Winnipeg)

«On connait son tir. Il possède l’un des meilleurs tirs des poignets de la LNH. Il a marqué 44 buts l’an passé et a fini deuxième dans la Ligue nationale. Je pense que les Jets auront encore une excellente équipe cette année et Laine marquera au moins une quarantaine de buts.»

4. Connor McDavid (Oilers d’Edmonton)

«Depuis ses débuts dans la LNH, il a eu 16, 30 et 41 buts. L’an dernier, il a terminé au sixième rang des meilleurs buteurs. Il ne cesse de s’améliorer chaque année. Il est plus vieux, il est plus mature et je pense que c’est un marqueur né.»

5. John Tavares (Maple Leafs)

«Il part de New York. L’an dernier, il a été le 12e meilleur marqueur de la LNH avec 37 buts avec les Islanders. Il s’en va avec une bien meilleure équipe et va être mieux entouré.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.