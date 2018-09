DMD: la fois où «Bergie» a retranché Claude Julien

En tant qu’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien doit souvent prendre des décisions difficiles, à savoir si un joueur aura le privilège de jouer dans la LNH ou s’il sera rétrogradé dans un niveau inférieur.

Mais à l’époque où il évoluait en tant que défenseur, Julien a dû accepter la décision de Michel Bergeron, alors entraîneur des Nordiques de Québec, qui le renvoyait après le camp d’entraînement de l’équipe avec l’Express de Fredericton dans la Ligue américaine de hockey.

«Il m’en parle encore, a confié Bergeron à l’émission Dave Morissette en direct sur les ondes de TVA Sports, mardi. Claude était un vétéran dans le temps. Il avait 25 ans. Je lui avais dit qu’il avait connu un très bon camp d’entraînement, mais qu’il était rétrogradé à Fredericton.»

«Il ne comprenait pas, a continué Bergeron. On avait un budget assez limité. Claude était le huitième défenseur et on l’a envoyé à Fredericton.»

«Ç’a été une bonne nouvelle puisqu’il est devenu un entraîneur», a finalement rigolé «Bergie».

Au cours de sa carrière, Julien a disputé 14 matchs dans la LNH, tous avec les Nordiques.

