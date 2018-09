Une longue absence pour Corey Perry

L'attaquant des Ducks d'Anaheim Corey Perry a été opéré à un genou et pourrait rater jusqu’à cinq mois d'activités.

Le directeur général des Ducks, Bob Murray, en a fait l’annonce, mercredi.

Le vétéran a ainsi été traité pour des blessures au ménisque et à un ligament. Il avait quitté prématurément la séance d’échauffement avant l’affrontement de lundi face aux Coyotes de l’Arizona.

La blessure de Perry pourrait ouvrir la porte à un jeune de l’organisation souhaitant faire le saut dans la Ligue nationale de hockey.

Le Québécois Maxime Comtois, 19 ans, a d’ailleurs fait bonne impression depuis le début du calendrier préparatoire. L’attaquant Sam Steel pourrait aussi se tailler un poste avec les Ducks.

«C’est toujours bon quand la confiance se bâtit chez les jeunes joueurs», avait d’ailleurs reconnu l’entraîneur-chef des Ducks, Randy Carlyle, au terme du match préparatoire de lundi contre les Coyotes. Comtois et Steel avaient alors marqué chacun un but dans une victoire de 4-2.

Deux rencontres face aux Kings de Los Angeles doivent permettre aux Ducks de finaliser leur formation avant d’amorcer la saison régulière, le mercredi 3 octobre, contre les Sharks de San Jose.

Une perte en supériorité numérique

Peu importe les décisions qui seront prises, l’absence de Perry pourrait notamment se faire sentir sur le jeu de puissance des Ducks.

La saison dernière, Perry a inscrit 11 de ses 49 points en supériorité numérique. Seuls les attaquants Rickard Rackell et Ryan Getzlaf ainsi que le défenseur Brandon Montour avaient mieux fait que lui.

Dans l’histoire des Ducks, Perry fait partie des trois seuls joueurs à avoir inscrit 100 buts ou plus sur l'attaque massive. Teemu Selanne mène le bal avec 182, devant Paul Kariya (107) et Perry (101). Ce dernier avait d’ailleurs atteint le plateau des 100 buts en supériorité numérique, le 3 février à Montréal, dans un match disputé face à Antti Niemi et au Canadien.