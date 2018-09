Ben Roethlisberger et Drew Brees sont les meilleurs en attaque

Les quarts Ben Roethlisberger et Drew Brees, respectivement des Steelers de Pittsburgh et des Saints de La Nouvelle-Orléans, ont été choisis les joueurs offensifs par excellence de la semaine dans la NFL, mercredi.

Honoré dans l’Association américaine, Roethlisberger a permis aux siens d’obtenir une première victoire en trois matchs cette saison. Il a complété 79 % de ses passes pour des gains de 353 verges, trois touchés et une interception. La formation de la Pennsylvanie l’a emporté 30-27 contre les Buccaneers de Tampa Bay, lundi. «Big Ben» a reçu le 16e titre hebdomadaire de sa carrière.

Du côté de la Nationale, Brees a amassé 396 verges et trois majeurs par la passe, en plus de franchir deux fois la ligne des buts. Il a notamment réussi sa 6301e passe dans la NFL pour établir une nouvelle marque du circuit, dans un triomphe de 43-37 en prolongation face aux Falcons d’Atlanta, dimanche.

Autres honneurs

En défense, le secondeur des Bills de Buffalo Matt Milano (Américaine) et l’ailier défensif des Panthers de la Caroline Efe Obada (Nationale) ont été récompensés.

Le premier a réalisé huit plaqués, un sac et une interception, tout en rabattant deux passes et en récupérant un échappé. Son club a vaincu les Vikings du Minnesota 27-6. Quant au second, il a stoppé le pivot ennemi une fois derrière sa ligne de mêlée et a intercepté une passe dans un gain de 31-21 aux dépens des Bengals de Cincinnati.

Chez les unités spéciales, le botteur des Ravens de Baltimore Justin Tucker (Américaine) et le demi de coin des Rams de Los Angeles Blake Countess (Nationale) ont vu leur travail reconnu.

Tucker a effectué deux placements de plus de 50 verges pour aider sa formation à défaire les Broncos de Denver 27-14. Countess a totalisé 51 verges en deux retours de botté et repris un dégagement bloqué pour un touché. Il a permis aux siens de gagner 35-23 face aux Chargers de Los Angeles.