Adonis Stevenson-Oleksandr Gvozdyk à Québec : GYM confirme

Le Groupe Yvon Michel (GYM) a confirmé par voie de communiqué mercredi que le boxeur Adonis Stevenson affrontera l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk le 1er décembre au Centre Vidéotron.

Champion du World Boxing Council (WBC) et linéaire des poids mi-lourds, Stevenson (29-1-1, 24 K.-O.) défendra sa ceinture mondiale face à son aspirant obligatoire. Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres, Gvozdyk (15-0-0, 12 K.-O.) a vaincu le Français Mehdi Amar par décision unanime lors de sa dernière présence dans le ring, le 17 mars, au Madison Square Garden de New York, obtenant le titre WBC intérimaire de la catégorie.

De son côté, le Québécois a livré un verdict nul à Badou Jack le 19 mai à Toronto.

«Je suis très fier de revenir au Québec pour cette défense obligatoire et de permettre au public américain, de la télé et de la scène internationale, de redécouvrir les beautés de la ville de Québec ainsi que l’hospitalité et la passion des fans de boxe du Québec», a-t-il commenté dans un communiqué.

«Nombreux sont ceux qui prédisent que le 1er décembre sera la fin de mon règne devant ce jeune médaillé olympique invaincu. Le message que j’ai l’intention d’envoyer, avec ce combat, c’est que je suis toujours le numéro 1 au monde chez les mi-lourds et qu’il reste de nombreux chapitres à ajouter à mon histoire de champion du monde. C’est un rendez-vous que j’envoie personnellement au public québécois. Je ne vous décevrai pas, on va vous donner tout un spectacle et je vais gagner par K.-O.!»

Cependant, Gvozdyk n’entend pas s’en laisser imposer.

«Je suis un des meilleurs boxeurs chez les mi-lourds présentement et le temps est maintenant venu de le prouver à tous. Le WBC m’a donné cette opportunité et je suis très reconnaissant. Adonis a été champion trop longtemps. C’est mon temps maintenant.»

Plusieurs noms connus

La première aspirante des super-mi-moyens féminins de l’International Boxing Federation, Marie-Eve Dicaire (13-0-0, 0 K.-O.), le champion NABF des poids lourds Oscar Rivas (24-0-0, 17 K.-O.), le champion WBC International des mi-moyens Mikael Zewski (31-1-0, 22 K.-O.) et le favori de la foule Sébastien Bouchard (16-1-0, 6 K.-O.) seront également du gala.

L’événement «Obligatoire» sera télédiffusé aux États-Unis et au Canada. Plus de détails seront dévoilés lors d’une conférence de presse, le 9 octobre à Québec.