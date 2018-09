Wuhan: Wozniacki et Kerber commencent bien

La Danoise Caroline Wozniacki et l'Allemande Angelique Kerber, respectivement N.2 et 3 mondiales, se sont qualifiées facilement pour le deuxième tour du tournoi WTA de Wuhan, déterminant dans la course au Masters.

Wozniacki, sacrée aux Internationaux d'Australie en début d'année, n'a pas été troublée par la Suédoise Rebecca Peterson, 61e du dernier classement WTA, avalée 6-4, 6-1.

Au prochain tour, la Danoise affrontera la championne olympique Monica Puig, tombeuse d'Aliaksandra Sasnovich (6-2, 6-2).

Un bon parcours à Wuhan permettrait à Wozniacki de s'assurer une place au Masters féminin de Singapour (21-28 octobre), qu'elle a remporté l'année dernière.

Kerber, elle, est déjà assurée d'un billet pour le Masters. Libérée, elle a aussi franchi l'obstacle du premier tour face à Madison Keys (6-0, 4-1), contrainte à l'abandon en raison d'une blessure à un genou.

Largement dominée dans le premier set, l'Américaine, demi-finaliste à Roland-Garros et à l'US Open cette année, a jeté l'éponge dans le second, alors qu'elle était déjà menée 4-1.

La N.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, débute le tournoi chinois plus tard mardi face à la Slovaque Dominika Cibulkova tandis que la Française Caroline Garcia, tenante du titre, affronte la Tchèque Katerina Siniakova.