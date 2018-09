Phillip Danault comme assistant

Publié aujourd'hui à 09h49

Chaque été, Phillip Danault passe du temps avec Patrice Bergeron, des Bruins de Boston.

Les deux Québécois s’entraînent ensemble dans la région de Québec. Ils ont notamment le même préparateur physique.

D’ailleurs, Bergeron a toujours été une grande inspiration et un modèle pour Danault.

Bien que le joueur de centre des Bruins soit dans une classe à part, il faut reconnaître que Danault et Bergeron pratiquent le même style de jeu.

Ce sont deux joueurs consciencieux et ils accordent une grande importance à leur jeu défensif. Ils sont minutieux et ils ont une attitude exemplaire.

Danault ne deviendra jamais le joueur de centre offensif tant recherché par les Canadiens, mais sa présence dans la formation montréalaise est devenue indispensable pour l’entraîneur-chef Claude Julien.

Maintenant âgé de 25 ans, Danault amorce sa quatrième saison avec les Canadiens. Je crois que le no 24 est prêt à jouer un plus grand rôle avec le «Bleu-blanc-rouge».

Et quand je parle d’un rôle plus important, je pense que Danault possède toutes les qualités pour faire partie du groupe de leaders du Tricolore.

Si le rôle de capitaine reviendra éventuellement soit à Shea Weber ou à Brendan Gallagher, j’estime que Danault mérite d’avoir un «A» sur son chandail ou si vous préférez qu’il soit nommé assistant.

Plusieurs arguments militent en sa faveur pour que mon souhait se réalise dès cette saison.

Tout d’abord, son éthique de travail est irréprochable, il est passionné, il est déterminé, il est sérieux et il est apprécié par ses coéquipiers.

Son jeu sur la glace est aussi une preuve de leadership. Il se replie, il est combatif, il gagne des mises en jeu, il peut contribuer en attaque et il est méticuleux en zone défensive.

Bref, il est dans le même moule que Patrice Bergeron.

Marc Bergevin et Claude Julien regardent vers l’avenir et ils sont en train de bâtir une nouvelle philosophie et ils le font autour des jeunes.

À mon humble avis, Danault répond aux critères recherchés afin d’établir une nouvelle culture au sein de l’organisation.

CAPITAINE À 17 ANS

Phillip Danault a aussi du vécu en matière de leadership dans les rangs juniors.

En 2009, il avait le choix de premier tour de l’équipe de sa ville natale, les Tigres de Victoriaville. Un an et demi plus tard, Danault avait été nommé capitaine des Tigres et ce à l’âge de 17 ans.

C’était et c’est encore un exploit plutôt rare au niveau junior.

Les Tigres n’ont jamais regretté leur choix.