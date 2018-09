Marie-Michèle Gagnon est «complètement prête» pour la prochaine saison

Marie-Michèle Gagnon, le fer de lance de l’équipe féminine canadienne de ski alpin, aborde la nouvelle saison avec confiance.

En entrevue à TVA Sports mardi, la Québécoise a confirmé être complètement rétablie de ses blessures subies le 30 novembre 2017. Gagnon a alors fait une vilaine chute dans une descente d'entraînement à Lake Louise. Résultat : déchirure ligamentaire au genou droit et à l'épaule gauche.

Heureusement pour elle, c’est maintenant chose du passé.

«Ça va super bien, le travail a porté fruit, a-t-elle indiqué. Les sept mois de réhabilitation étaient intenses. J’étais dans le gymnase pendant six heures par jour à faire des exercices qui n’étaient pas intéressants mais nécessaires.

«J’ai vu la progression chaque semaine dans mes tests physiques. Je suis maintenant complètement prête pour la prochaine saison.»

Une présence sur le podium aux Championnats du monde constitue son principal objectif en 2019.

«J’ai un bon "feeling". J’espère monter sur le podium aux Championnats du monde», a-t-elle lancé avec un large sourire.

Après avoir pris part aux Jeux de 2010 à Vancouver et à ceux de Sotchi en 2014, Gagnon a raté ceux de Pyeongchang en 2018, mais elle n’a pas mis pour autant une croix sur sa carrière olympique. Gagnon vise plutôt les Jeux de 2022 à Pékin, en Chine, quand elle aura 32 ans et qu’il ne fera plus de doute qu’elle participera à ses derniers JO.

