LNH : 10 joueurs qui pourraient changer d’adresse en 2018-2019

La saison 2018-2019 de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’amorcera dans quelques jours et inévitablement, plusieurs joueurs changeront d’adresse au cours des prochains mois. En voici 10 qui pourraient être échangés plus tôt que tard.

-Corey Perry (Anaheim)

Corey Perry a beaucoup ralenti durant les dernières années. Ses 49 points de la saison dernière ont constitué sa plus faible récolte depuis la campagne 2006-2007. Les Ducks d’Anaheim pourraient être tentés de se départir du vétéran de 33 ans. Son salaire de 8,625 millions $ jusqu’en 2020-2021 pourrait rebuter les acquéreurs potentiels, à moins que les Ducks gardent une grande partie de son salaire.

-Artemi Panarin (Columbus)

Artemi Panarin a été le meilleur marqueur des Blue Jackets en 2017-2018. Cependant, il semble ne pas vouloir prolonger son séjour à Columbus après la présente saison, ce qui pourrait obliger l’état-major de la formation de l’Ohio à l’échanger, au risque de le perdre pour rien sur le marché des joueurs autonomes.

-Craig Anderson (Ottawa)

Les Sénateurs d’Ottawa sont officiellement en reconstruction et s’ils ont la chance d’obtenir quelque chose d’intéressant pour le gardien de 37 ans, ils n’hésiteront pas à l’envoyer sous d’autres cieux. Anderson pourrait dépanner une équipe qui a perdu son gardien numéro 1. Seul bémol : il reste deux saisons au contrat du vétéran.

-Mark Stone (Ottawa)

Mark Stone et les Sénateurs se sont entendus sur les termes d’un contrat d’une seule saison et de 7,350 millions $ au mois d’août. Comme dans le cas de Panarin chez les Blue Jackets, la formation de la capitale canadienne risque gros si Stone devient joueur autonome à la fin de la saison.

-Alexander Edler (Vancouver)

Comme les Sénateurs, les Canucks de Vancouver sont en pleine reconstruction. Échanger un défenseur d’expérience de 32 ans, qui écoulera la dernière année de son contrat, semble une option logique dans l’optique de faire jouer les jeunes défenseurs de l’organisation le plus possible. Edler a toutefois une clause de non-mouvement complète, ce qui pourrait mettre des bâtons dans les roues des Canucks. La possibilité de gagner une Coupe Stanley pourrait peut-être l’inciter à lever cette clause.

-Phil Kessel (Pittsburgh)

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, n’a jamais eu peur de faire des transactions et son prochain grand coup pourrait être d’échanger Phil Kessel. La formation de la Pennsylvanie aurait le gros bout du bâton, considérant que Kessel revient d’une saison de 92 points, dont 34 filets. De plus, la relation de l’attaquant de 30 ans avec l’entraîneur Mike Sullivan ne serait pas au beau fixe.

-Torey Krug (Boston)

Les Bruins de Boston font encore partie des équipes aspirantes à la Coupe Stanley et la valeur d’un défenseur comme Torey Krug sur le marché leur permettrait peut-être d’aller chercher un élément manquant. Ils ont plusieurs bons jeunes défenseurs et la perte d’un Krug serait facilement comblée. De nombreuses équipes pourraient donner la lune pour un défenseur qui vient de compléter une saison de 59 points.

-Milan Lucic (Edmonton)

Quand le directeur général des Oilers d’Edmonton, Peter Chiarelli, a accordé à Lucic un contrat de sept ans et de 42 millions $ à l’été 2016, il pensait bien avoir trouvé l’ailier gauche de Connor McDavid. Deux saisons plus tard, un constat s’impose : Chiarelli s’était trompé. L’an passé, Lucic a accumulé seulement 10 buts et 24 mentions d’aide en 82 matchs. Le patron des Oilers aurait tenté de refiler le gros attaquant et son contrat à une autre formation cet été et reviendra probablement à la charge pendant la prochaine saison.

-Alex Petrovic (Floride)

En accordant un contrat d’une seule saison à Alex Petrovic cet été, les Panthers de la Floride lui ont envoyé le message qu’il ne fait pas vraiment partie des plans futurs. L’arrière défensif de 26 ans pourrait combler les besoins d’une équipe qui cherche de la profondeur pour les séries éliminatoires.

-Kevin Hayes (New York)

Les Rangers de New York sont en mode liquidation et Kevin Hayes pourrait être le prochain à faire ses valises. L’athlète de 26 ans obtient une quarantaine de points par saison depuis quatre ans. Une équipe en quête d’un deuxième ou d’un troisième joueur de centre serait comblée avec Hayes, dont le contrat de 5,1 millions $ prendra fin l’été prochain.