S’il assure qu’il n’était pas aussi fâché qu’il en avait l’air quand il a passé un savon à l’unité offensive, samedi, après l’entraînement, Justin Éthier convient toutefois qu’il voulait transmettre un message clair à ses joueurs.

«Je voulais faire réaliser aux gars que devenir partant à Laval, ce n’est pas un accomplissement ou une finalité, mais seulement une étape dans ton parcours, a confié le coordonnateur offensif du Rouge et Or. On veut des joueurs dominants qui progressent. On doit s’assurer que les gars ne sont pas satisfaits. Même si tu es partant, ça n’assure pas de victoire. Les réussites offensives et d’équipe sont beaucoup plus importantes que les réussites individuelles.»

Passer à l’action

«Les joueurs n’ont pas de mauvaises intentions, mais il faut éviter qu’ils soient confortables et qu’ils tiennent leur poste pour acquis, de poursuivre Éthier. Il faut les sortir de leur zone de confort.»

Avant le match contre les Redmen de McGill, dimanche, Éthier avait prévenu que des changements auraient lieu rapidement, peu importe les performances. Il n’a pas attendu à la deuxième demie pour passer à l’action.

«Il n’y avait rien qui clochait, mais le garde Jonathan Pelé a été lancé dans la mêlée rapidement après deux séries, a expliqué Éthier. Même chose pour le bloqueur Pierre-Karl Lanctôt qui a vu de l’action rapidement. C’était le plan. On a aussi utilisé tous nos receveurs en première demie. Nous avons le luxe d’avoir beaucoup de monde sur la ligne offensive. On s’attend à de la constance des cinq joueurs qui ont le privilège d’être partant.»

Un total de 11 joueurs ont capté au moins une passe. Jordan Duprey a capté sa première offrande en carrière.

Maturité

«Tant mieux si tu as le privilège d’être partant à tes deux premières saisons, mais tes meilleures années seront les 3e et 4e années quand tu arriveras à maturité, a souligné Éthier. Ça ne se traduit pas toujours en statistiques, mais la compréhension de ce qu’on fait sera bien meilleure plus ta carrière avance. Hugo [Richard] est rendu là. Il a une bien meilleure compréhension. Après le match contre McGill, il était content de notre performance comme attaque. Il a bien fait sur le plan individuel, mais ce n’est pas la priorité. Il était content que Samuel [Chénard] amorce la deuxième demie.»

Richard confirme qu’Éthier n’est pas automatiquement fâché lorsqu’il hausse le ton. «Samedi après l’entraînement, il voulait nous crinquer et nous transmettre son énergie, a souligné le joueur offensif de la dernière semaine dans le RSEQ en vertu de ses 28 passes complétées en 30 tentatives pour 362 verges et quatre passes de touché. Justin prend les succès de l’équipe à cœur et il veut qu’on fasse la même chose. Quand il crie, ça ne veut pas nécessairement dire qu’il est fâché.»

«L’objectif est de se rendre jusqu’au bout» - Samuel Chénard

Dans la victoire à sens unique de 53-7 face aux Redmen de McGill, dimanche, Samuel Chénard a disputé le match de saison régulière où il a vu le plus d’action en quatre ans avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

«Depuis le match présaison, c’est la première fois que je vois autant de terrain, a raconté Chénard. C’est le fun d’avoir joué une demie au complet. J’ai pu réussir de belles passes. Je n’étais pas là seulement pour écouler le temps.»

Chénard a complété 6 de ses 12 passes pour 154 verges. Il a lancé une passe de touché de 89 verges à Mathieu Robitaille et fut victime d’une interception. «Ça était mal parti, mais ça s’est replacé. Les gars étaient contents dans le vestiaire quand Justin (Éthier) a prévenu l’équipe que j’allais amorcer la deuxième demie. J’ai pu jouer avec mon colocataire Étienne Moisan. Je ne me sentais pas comme si je passais une audition pour 2019. J’y vais une saison à la fois. Cette année, je suis là pour épauler Hugo (Richard) et l’objectif est de se rendre jusqu’au bout.»

Échappé

Sur le deuxième jeu de la deuxième demie, le Rouge et Or a commis un échappé en raison d’une erreur de communication entre le quart-arrière et le centre Samuel Lefebvre. «J’ai appelé une nouvelle cadence qui ne s’est pas rendue à la ligne offensive, a expliqué le produit du CNDF. Je ne regardais pas et j’ai reçu le ballon dans la poitrine.»

Justin Éthier était fâché pour son pivot. «Sam a eu l’air croche, mais ce n’était pas son erreur, a souligné le coordonnateur offensif de Laval. Je serais prêt à aller à la guerre avec lui-même s’il n’a pas obtenu un gros volume depuis qu’il est à Laval. Il est capable de diriger notre offensive.»

«McGill était très agressif sur les tracés courts, ce qui était de bonne guerre avec la présence du quart-arrière numéro deux, et ce n’était pas évident pour Sam, de poursuivre Éthier. À un moment donné, j’ai pensé à aller verticale parce qu’il est bon sur les longues balles, mais je ne voulais pas monter le pointage. Il n’avait pas le feu vert sur tout.»