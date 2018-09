Les Leafs sortiront l’artillerie lourde contre les Canadiens

Les Maple Leafs de Toronto ont décidé de sortir l’artillerie lourde pour le match de mercredi contre les Canadiens à Montréal.

Contrairement à lundi devant leurs partisans, ils présenteront une formation presque complète pour leur visite dans la métropole québécoise.

Ainsi, en attaque, ils compteront notamment sur leurs forces de frappe Auston Matthews, John Tavares et Mitch Marner. Même chose en défense avec la présence de Jake Gardiner, Morgan Rielly et Nikita Zaitsev, entre autres. Ils seront aussi bien nantis devant le filet avec Frederik Andersen et Calvin Pickard.

Voyez ici la formation des Leafs pour le match contre les Canadiens :

The @MapleLeafs have announced the roster for Wednesday night’s pre-season game in Montreal. pic.twitter.com/Z3MgHwCTo5 — Leafs PR (@LeafsPR) 25 septembre 2018

Lundi, alors qu’ils ressemblaient davantage aux Marlies qu’aux Leafs, les hommes de Mike Babcock ont été écrasés 5-1 par le CH.