Ken Giles n’était plus heureux avec les Astros

Le nouveau releveur numéro 1 des Blue Jays, Ken Giles, a quitté les Astros de Houston, une formation de premier plan, pour Toronto, exclu depuis longtemps du portrait des séries éliminatoires. Malgré tout, il ne semble jamais avoir été aussi heureux.

«Je me plais à jouer présentement, plus que durant mon séjour à Houston, a-t-il indiqué dans une récente entrevue accordée au quotidien "Toronto Star", laissant savoir que la communication entre l’organisation des Astros et lui laissait à désirer. C’est un peu bizarre à dire, car j’ai gagné la Série mondiale avec cette équipe. Mais c’est comme si j’étais piégé là-bas. Je n’étais pas moi-même. En général, je ne me sentais pas à ma place.»

Pendant qu’une série de trois matchs entre les Astros et les Blue Jays se poursuit jusqu’à mercredi à Toronto, les propos de Giles font inévitablement réagir.

«Je pense qu’il n’a pas raison et je suis déçu qu’il emprunte cette voie étant donné le travail, le temps et l’énergie que notre état-major et nos entraîneurs lui ont accordés», a ainsi commenté le gérant des Astros, A.J. Hinch, cité par le réseau Sportsnet.

Une rupture difficile

Il faut dire que la fin a été abrupte pour Giles à Houston, lui qui a été échangé aux Jays en compagnie de deux espoirs à la fin du mois de juillet, en retour du releveur Roberto Osuna. Giles connaissait alors un passage à vide. Il avait aussi éprouvé des difficultés, rappelons-le, lors des éliminatoires de 2017 malgré la conquête des Astros. Utilisé deux fois pendant la Série mondiale, le releveur avait notamment permis cinq points en seulement une manche et deux tiers de travail.

«Je veux simplement tirer avantage de ce qu’on m’offre ici, a ajouté Giles, à propos de ce nouveau départ avec les Blue Jays. Je suis venu ici et l’équipe m’a accueilli avec les bras ouverts. Ils m’ont demandé ce que je souhaitais faire et [le gérant] John Gibbons m’a immédiatement dit que je serais le releveur numéro 1 et que j’étais né pour ce rôle.»

Giles, qui a totalisé 12 sauvetages avec les Jays entre le 12 août et le 22 septembre, a été applaudi à plusieurs reprises depuis son arrivée à Toronto. Au contraire, Osuna a pour sa part été hué lundi par la foule du Rogers Centre lorsqu’il a été utilisé par les Astros. Le Mexicain avait été échangé par les Blue Jays après avoir été arrêté et suspendu par le baseball majeur à la suite d’accusations de violence conjugale.