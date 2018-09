Jayson Werth a conduit avec les facultés affaiblies

L’ancien joueur du baseball majeur Jayson Werth a plaidé coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies, la semaine dernière, en Arizona.

C’est ce qu’a indiqué mardi le quotidien «Washington Post». L’homme de 39 ans a écopé d’amendes totalisant plus de 1600 $ et devra se soumettre à un programme de sensibilisation contre l’alcool et la drogue. Il fera l’objet d’une probation tandis que son permis de conduire a également été suspendu.

Werth avait été appréhendé en avril lorsqu’il se trouvait à Peoria, où se trouve un complexe d’entraînement des Mariners de Seattle. Il n’a d’ailleurs pu convaincre ceux-ci de lui accorder une chance dans le baseball majeur. Le vétéran a disputé 36 matchs avec le club-école AAA situé à Tacoma avant d’annoncer sa retraite en juin.

Celui ayant pris part à 1583 rencontres des grandes ligues en carrière a remporté la Série mondiale avec les Phillies de Philadelphie en 2008.